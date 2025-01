Lysshowet på Kirkevej

I disse dage ser vi endnu en gang de negative konsekvenser af, at kommunen har opført et full size kunstgræsfodboldanlæg klos op ad naboer, natur og dyreliv uden at udføre naboorienteringer, nabohøringer og basale miljøundersøgelser.

Lyskilderne på kunstgræsfodboldanlægget er ikke afskærmede på behørig vis, men kommunen nægter som grundejer at gøre noget ved problematikken på trods af naboernes klager.

Et forhold, der er yderligere forværret, efter at kommunen har udskiftet belysningen i masterne på kunstgræsbanen, så der kan konverteres til LED-belysning.

Nu oplever naboerne endnu mere generende lysindfald i deres boliger og haver.

Det kraftige lys fra kunstgræsanlægget rammer naboernes beboelsesejendomme. Foto: Kenneth Olsen

Naboer og dyreliv

Ifølge Miljøstyrelsen bør lyskilderne i de otte master være nedadrettede og afskærmede, så lyset ikke rammer de omkringboendes ejendomme og endvidere opholdsstederne for lokalområdets dyreliv – her tænkes i særdeleshed på de fredede ugler og flagermus i træklyngerne.

Der er stadigvæk kraftig lysforurening fra anlægget, selvom naboerne kunne forvente sig, at med udskiftningen af lyspanelerne havde man på rådhuset fokus på at komme problemet til livs – men sådan skulle det ikke være. Tværtimod.

Naboerne har følgelig indgivet klager til Dragør Boldklub, Dragør Kommune og Miljøstyrelsen.

Dragør Kommune er desuden skriftligt blevet bedt om at indhente alle borgerklager, der er modtaget af Dragør Boldklub, således at klagerne kan blive journaliseret på Dragør Rådhus i overensstemmelse med Forvaltningsloven og kommunens journaliseringspligt.

Piloter blændes

På Dragør Rådhus er ledelsen og administrationen som sædvanlig fuldstændig ligeglade med naboernes velbefindende og årelange indvendinger, men nu er kommunen blevet kontaktet af Trafikstyrelsen.

Det viser sig, at lyset fra boldanlægget er så kraftigt, at piloter bliver blændet af lyset, når de lander i Københavns Lufthavn på hovedbanen 22L.

Uha. Så er der nogen, der lige pludselig får travlt. Først her reagerer kommunen og dæmper lysstyrken, hvilket jo er meget tankevækkende.

Trafikstyrelsen udfører nu såkaldt »kontrol« med lysudsendelsen fra kommunens kunstgræsbane.

Private beboelsesejendomme og udendørsarealer rammes ikke desto mindre stadigvæk af skarpt lys.

Hvorfor bliver kommunen dog ved med at lysforurene naboerne og dyrelivet mod bedre vidende?

Kontakt kommunen

Ansvaret for lysforureningen fra Dragør Kommunes boldanlæg påhviler kommunen som grundejer.

Forespørgsler og klager kan sendes til kommunens Center for Plan, Teknik og Erhverv på mailadressen pt@dragoer.dk.

Alternativt kan man ringe til centret på telefonnummer 32 89 03 20 – mandag til onsdag klokken 10.00-14.00, torsdag klokken 10.00-16.30 og fredag klokken 10.00-13.00.

Vi er mange, der håber, at det uønskede lysshow stoppes. Der følges op på miljøsagen i nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune