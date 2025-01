Problematisk cykelparkering er løst – 27 år efter at udfordringerne opstod

27 år efter at de blev sat op, er der fundet en løsning på de løststående stativer – de skal ganske enkelt fastgøres. Foto: Tim Panduro

Fire cykelstativer på Kongevejen har igennem flere år været omdrejningspunkt for diskussioner.



De små, håndsmedede cykelstativer blev sat op i 1998 af Kongevejens Gadelaug. Deres størrelse viste sig dog at være en udfordring, fordi de ofte blev rykket rundt på fortovet, så de var i vejen for specielt blinde og svagtseende.

I 2014 blev Kongevejen renoveret, blandt andet med faste cykelstativer, og fire år senere foreslog Handicaprådet, at de små, løse cykelstativer blev fjernet, men det skete ikke – og i 2022 afviste Dragør Gadelaug at flytte dem, fordi de bliver flittigt brugt.



Nu er der fundet en anden løsning, som netop er blevet godkendt af Klima-, By- og Erhvervsudvalget. 27 år efter at stativerne blev sat op, har man konstateret, at cykelstativerne kan fastgøres i belægningerne på deres nuværende pladser, så de ikke risikerer at blive skubbet ind i gangzonerne.

Udgifterne til den løsning er så små, at de kan findes på det almindelige driftsbudget, hedder det i udvalgsdagsordenen.