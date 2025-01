Pulsen i vejret: Det dyrkede vi i 2024

Dragør har i 2024 oplevet et sportsår med aktiviteter og en del gode resultater. Vigtigst af alt har de lokale sportsbegivenheder vist os, at sporten er eminent til at samle mennesker – på tværs af både niveau og generationer.

Dragør-fægter med fornemme præstationer

Den 16-årige Rasmus Ladefoged fra Dragør har haft en imponerende sæson i kårdefægtning. I november 2023 vandt han både individuelt og som hold guld ved DM. Hans resultater i internationale Cadet Circuit-stævner sikrede ham førstepladsen på den danske rangliste for kadetter (U/17) og en plads som nummer 75 på verdensranglisten.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Rasmus Ladefoged (til venstre) i kamp. Privatfoto.

Succesen kvalificerede ham til at repræsentere Danmark flere gange i udlandet i 2024. Både ved EM i Napoli i februar og ved VM i Saudi-Arabien i april. Derudover skiftede han i juni 2024 klub fra Hellerup FK til Trekanten København.

Fodboldfællesskab for kvinder

I foråret valgte to »fodboldmødre« at starte deres eget fodboldhold i Dragør Boldklub. Fodboldholdet for kvinder over 30 år, startet af Maria Toft og Tine-Marie Hviid Hansen, har været en stor succes. Holdet begyndte med 22 spillere til den første træning og havde få måneder senere 40 aktive medlemmer samt over 100 interesserede i Facebook-gruppen »Dragør Boldklub – DB DameBold«.

Artiklen fortsætter efter billedet.

»Fodbolden er ikke det vigtigste – det er fællesskabet,« lød det fra de to initiativtagere, da Dragør Nyt interviewede dem i efteråret. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Holdet træner hver onsdag aften året rundt, og træningen er fleksibel for kvinder med travle hverdage. Fokus er på fællesskab frem for konkurrence, og holdet arrangerer sociale aktiviteter som fællesspisning og julefrokoster.

Opbakningen fra lokalsamfundet har været overvældende med sponsoreret spillertøj og stor interesse fra lokale kvinder. Fremtidsdrømmene inkluderer at deltage i turneringer og etablere en række for kvinder over 29 i hovedstadsområdet.

Dragør Boldklub – fodboldfeber og oprykning

Førsteholdet hos Dragør Boldklub leverede en fantastisk præstation ved at sikre oprykning til københavnsserien. Fejringen blev en festlig begivenhed med stor opbakning fra byens borgere. Klubben høstede også ros for sit ungdomsarbejde, der resulterede i en flot andenplads i serie 1.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kim Damkær giver spillerne en opsang i pausen. Foto: Jens Munch.

Trods silende regn og hård vind blev boldklubbens oprykningskamp fejret med opbakning fra både unge og gamle tilskuere. Klubbens nyoprykkede herrehold spillede deres sidste kamp i sæsonen foran dedikerede fans, der havde trodset vejret for at støtte holdet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

En flok unge tilhængere med paraplyer, regnjakker, tæpper og god stemning. Foto: Jens Munch.

Ved klubbens klubhus og under pavilloner fulgte omkring 40 tilskuere intenst med i kampen. Blandt dem var forældre til spillerne, som var stolte over holdets præstationer. Michael Strandby, far til forsvarsspilleren Nikolaj Strandby, fremhævede holdets kombination af unge talenter og erfarne spillere som nøglen til deres succes i sæsonen.

Efter sommerferien blev det dog hverdag igen, og efter nogle tætte opgør i efteråret ligger holdet nu nederst i københavnsserien.

Amagerlands Sportsrideklub næstbedst i Danmark

Amagerlands Sportsrideklub fra Dragør opnåede en imponerende andenplads i finalen i Dansk Rideforbunds Elevskole Cup, der blev afholdt hos Fyns Rideskole i Odense den 17. og 18. august. Klubben kvalificerede sig til finalen efter at have vundet de to indledende runder og sluttede med kun 0,2 procentpoint op til førstepladsen, som blev taget af Vindinge Rideklub.

Artiklen fortsætter efter billedet.

De fire sølvvindere fra Amagerlands Sportsrideklub. Foto: Amagerlands Sportsrideklub. Privatfoto.

I finalen deltog 65 hold fra hele landet, og hver elevskolerytter fik udleveret en ukendt hest, som de skulle lære at kende på kun 15 minutter. Fra Dragør deltog Mejse Terkelsen, Caroline Brinch, Lea Knudsen og Laura Thomsen, alle fra Amagerlands Sportsrideklub. Mejse Terkelsen blev topscorer med imponerende 76.305 procent i sit dressurprogram.

Sommerens EM-samling

Danmarks deltagelse i sommerens EM i fodbold blev markeret med storskærmsvisninger på Dragør Havn, hvor over 1.000 borgere mødtes for at heppe på landsholdet. Arrangementerne samlede folk i alle aldre og viste endnu en gang sportens evne til at skabe fællesskab.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Adskillige generationer af fodboldtrøjer kunne spottes på havnepladsen. Arkivfoto: Jens Munch.

Der er udbredt enighed om dresscode, men en enkelt gul trøje sniger sig ind i baggrunden. Arkivfoto: Jens Munch.

Sport for en god sag

Lørdag den 15. juni vendte Stafet For Livet tilbage til Dragør efter flere års pause. Deltagerne gik eller løb på en 500 meter lang rute på havnepladsen i op til 12 timer, mens sponsorer donerede 15 kroner per omgang. Selvom regn og blæst prægede dagen, drev skyerne væk sidst på dagen, og fællesskabet sejrede.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Dagen sluttede med en stemningsfuld lysceremoni, hvor levende lys blev tændt til minde om dem, der har tabt kampen mod kræft. Arkivfoto: Torben Stender.

Arrangementet bød på underholdning, musikquizzer og optrædener – fra fodboldfreestyler Brian ‘Brizze’ Mengel til dragshows og musik fra Dafne.

Race500 Against Cancer

Cykelarrangementet Race500 Against Cancer sluttede også på Dragør Havn under stafetten. Efter tre dage på landevejen og 500 kilometer gennem Danmark krydsede de trætte ryttere målstregen kort før klokken 19.

Dårligt vejr og punkteringer havde forsinket feltet, men et talstærkt publikum hyldede rytterne for deres indsats.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Havnepladsen fyldt med publikum, der tager imod Race500-rytterne. Arkivfoto: Torben Stender.

De mange ryttere og sponsorer indsamlede over 700.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse, som blandt andet går til lokale sorggrupper for børn i Dragør.

Guld på golfbanen

Den 19-årige Emil Tingsted Blum fra Dragør Golfklub vandt i september danmarksmesterskabet i golf for herreamatører. Mesterskabet blev afholdt på golfbanen i Frederikshavn, hvor Emil leverede en imponerende præstation, der sikrede ham sejren.

Efter triumfen blev guldvinderen hyldet i Dragør Golfklub, hvor over 100 medlemmer tog imod ham med klapsalver og lykønskninger.

Emil Tingsted Blum, der blev student denne sommer, var overrasket over sejren, da en travl sæson havde begrænset hans træningstid. Trods udfordringer lykkedes det ham at leve op til de forventninger, som hans familie og træner havde til ham.

Emil Tingsted Blum blev Danmarksmester i september. Her er han fotograferet i 2023, hvor han vandt den lokale turnering Dragør Pokalen. Privatfoto.

Hundredvis gik Amager rundt

Både forår og efterår havde hundredvis af mennesker snøret vandreskoene. Lørdag den 12. oktober deltog 363 morgenfriske vandrere i gåturen Amager Rundt, der bød på ruter på henholdsvis 21,1 kilometer, 42,2 kilometer og 55 kilometer. Arrangementet, der blev afholdt for niende gang, startede ved Fields i Ørestad og gik blandt andet forbi Dragør, hvor halvmaratondistancen sluttede.

Betina Bintzer, arrangøren bag Amager Rundt, kunne glæde sig over både godt vejr og glade deltagere. I alt gennemførte 308 personer en af de tre ruter, mens frivillige undervejs sørgede for opbakning og forplejning ved stationer langs ruterne.

Forårsturen er allerede på tegnebrættet og vil finde sted lørdag den 5. april 2025.