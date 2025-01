Første skridt mod ungeråd i Dragør: Tre unge tager teten

17-årige David Schrøder er en af de tre unge, der deltog i det indledende møde om ungerådet. Foto: Freja Bundvad.

Drømmen om et ungeråd i Dragør er så småt på vej til at blive virkelighed.

UngDragør har længe arbejdet for at skabe en platform, hvor unge kan få indflydelse på beslutninger, der vedrører deres hverdag. Nu er de første unge klar til at tage teten.

Lille start – stort potentiale

I starten af januar tog Camilla Lærkesen fra UngDragør det første spadestik, da hun mødtes med tre interesserede unge for at drøfte, hvordan et kommende ungeråd i Dragør Kommune kan formes.

Selvom kun tre unge mødte op i første omgang, er optimismen stor.

»De var meget positive og havde mange ideer. Det var virkelig motiverende, for det har været svært at indfange unge til projektet,« fortæller Camilla Lærkesen, der er demokratikonsulent i UngDragør.

Jagten på de unge har været længe undervejs, og det har især været svært at ramme den målgruppe, UngDragør forestiller sig skal være del af ungerådet.

»Vi vil gerne have fat i dem, der er nummeret ældre end folkeskolen. Mange orienterer sig væk fra Dragør, når de når gymnasiealderen, og vi vil selvfølgelig gerne kunne tilbyde dem noget her,« fortæller hun og fortsætter:

»Men vi oplever, at mange har travlt med alt muligt andet, både fritidsaktiviteter og skole. Mange går for eksempel til sport to gange om ugen og spiller kamp i weekenden.«

De unge skal høres

Visionen for ungerådet er klar: De unge skal have ordet.

Ideen er, at UngDragør skal facilitere og støtte ungerådet, men at det er de unge, der skal sætte rammerne for fællesskabet.

»Vi vil gerne sætte de unge fri, så de selv kan tage ansvar og skabe de aktiviteter, de drømmer om. Vores rolle er at støtte dem på vejen,« forklarer Camilla Lærkesen.

Hun påpeger, at det helt store ønske blandt de unge er at få et sted, der er deres eget:

»De vil gerne have et sted at hænge ud. Ikke nødvendigvis til fester, men et sted, hvor de kan hygge sig sammen og være sig selv. Det er noget, der virkelig mangler i Dragør.«

For at ungerådet kan få succes, skal der midler og ressourcer til. Rammerne for projektet, herunder aldersspændet på 15-25 år og økonomisk støtte til aktiviteter, er nu sendt til politisk behandling.

Trods udfordringerne er der stor optimisme omkring projektet. De første skridt er taget, og allerede i slutningen af januar skal den lille forsamling mødes igen. De skal også præsentere ideen om et ungeråd for Forenede Elevrødder Dragør Kommune.

»Det er fantastisk at se de unge tage ejerskab. Jeg glæder mig meget til at komme videre med projektet,« siger Camilla Lærkesen afslutningsvis.