Foredrag om Metallica: Historien om tre legendariske album

Foredraget tager udgangspunkt i bogen »Rock & stjernestøv«. Pressefoto.

Der er rockhistorie på programmet tirsdag den 4. februar på Dragør Bibliotek, når producer og lydtekniker Flemming Rasmussen sammen med forfatter og musiker Thomas Vilhelm gæster scenen for at dykke ned i historien om Metallicas legendariske albumtrilogi fra 80erne.

Foredraget fokuserer på albummene Ride the Lightning (1984), Master of Puppets (1986) og … And Justice for All (1988), der stadig regnes for milepæle inden for heavy metal-genren.

Flemming Rasmussen, der var med til at skabe Metallicas unikke lyd fra studiet i København, deler anekdoter fra samarbejdet med bandet – et samarbejde, der begyndte, da bandets danske trommeslager Lars Ulrich i 1983 tog kontakt til Sweet Silence-studiet for at indspille deres andet album under deres Europaturné.

Eksklusivt indblik i musikhistorien

Foredraget tager udgangspunkt i bogen Rock & stjernestøv, som blev udgivet i 2021 og er kendt for sine spændende fortællinger fra Sweet Silence-studiets 45-årige historie.

Bogen indeholder et forord af Lars Ulrich selv og giver et unikt indblik i samarbejdet, der har haft stor kunstnerisk og kommerciel betydning.

Med musikeksempler og personlige fortællinger vil Flemming Rasmussen og Thomas Vilhelm føre publikum tilbage til de år, hvor Metallica tog verden med storm.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs og få et signeret eksemplar af Rock & stjernestøv.