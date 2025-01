Nu skal vi snart beslutte os

Det var liste T, der holdt mødet, og Peter Læssøe og Ebbe Kyrø havde sat sig grundigt ind i det omfattende materiale, der nu er produceret om sikringen af Amager og Dragør mod det stigende havvand i fremtiden.

Der er rigtig mange rapporter og grundige undersøgelser om, hvordan vi skal forberede os på fremtiden, og det var en stor glæde at høre, at politikerne havde læst det hele og sat sig meget grundigt ind i sagen.

Om cirka to måneder sker der noget meget afgørende. Vi får endnu en rapport, og den bliver ganske afgørende. Forhåbentlig kan vi i Dragør arbejde videre med vores projekt, der siger, at vi skal sikre byen og borgerne mod en 100-årshændelse regnet fra år 2075. Vi vil gerne bevare Dragør og håber ikke, at der kommer et statsligt indgreb, som helt sætter os uden for indflydelse.

Når rapporten foreligger, skal vore politikere beslutte sig, og det bliver nok efter et stort borgermøde, hvor man meget gerne må møde op.

Økonomien bliver ret afgørende, og den blev meget grundigt gennemgået på mødet i sidste uge. Der er forskellige modeller, og på mødet blev det klart påvist, at det er muligt at finansiere kystsikringen af Dragør med en langsigtet løsning, hvor den enkelte borger kun skal betale lidt eller helt slipper. Vi holder alle af Dragør, og det er fint, at beboerne ser det som en fælles opgave at sikre hele området. Forskellige fonde har allerede betalt 80 millioner kroner.

Dragør har ikke kritisk infrastruktur, som den findes i København og ved lufthavnen, og derfor er der to forskellige situationer. Vi har et beskyttelsesbehov, der kræver hurtig igangsættelse og senere kan udbygges, hvis der skulle være brug for det – og samtidig vil vi ikke have ødelagt Dragør. Derfor bliver der sandsynligvis tale om forskellige situationer og beskyttelsesniveauer.

På Nordstranden skal vi til foråret eller sommer have forhøjet diget cirka ti centimeter. Det bliver med udlagte køreplader og store maskiner. Vi har derfor foreslået, at vi i stedet for lægger cirka en meter på diget, når vi nu er i gang. Det vil sikre området langt mere end de 100 år, der er målet.

Og hvis man ser på niveauet og skaderne fra oktober 2023, haster det meget. Vi mener ikke, at det er forsvarligt at vente mange år på mere beskyttelse.

Med venlig hilsen

Niels Anthonisen

Formand for Nordstrandens Digelag