Vestgrønningen får cykelbaner

Der har været stor politisk diskussion om, hvorvidt der skulle etableres cykelbaner langs med Vestgrønningen, men nu bliver det en realitet.

Det bliver mere trygt for både cyklister og bilister at færdes på Vestgrønningen. Sådan lød udmeldingen fra et flertal uden om Det Konservative Folkeparti, der på det seneste kommunalbestyrelsesmøde besluttede, at der skal etableres cykelbaner langs vejen. Parkeringspladserne langs vejen bliver samtidig sløjfet. Men der bliver etableret erstatningsparkeringspladser rundt omkring den gamle by.

»Vestgrønningen er et af de områder, der opleves meget utrygt med biler parkeret langs kantstenen. Det er meget svært at overskue at komme ud på Vestgrønningen for både cyklister og bilister. En ting er, at der gudskelov ikke har været synderlige uheld, men den oplevede sikkerhed er ringe. Derfor kan jeg kun anbefale, at alle stemmer for cykelbanerne,« lød det blandt andet fra Helle Barth (V), da beslutningen blev taget.

Skolevej eller ej?

Næsten hele vejen rundt stemte partierne da også ja. Mange af gruppeformændene klappede i hænderne over, at trafiksikkerheden nu bliver øget, og at der endelig kan bindes sløjfe på en langvarig sag.

Kun de konservatives medlemmer i kommunalbestyrelsen holdt fast i deres modstand mod projektet.

»Vi mener ikke, at det er god anvendelse af pengene. Vi har respekt for, at I vil have os med – men det kommer vi ikke. Vi mener ikke, at der reelt set er et problem, men vi anerkender, at der er et flertal imod os,« lød det blandt andet fra Martin Wood (C), der selv bor i området og forklarede, at han ikke personligt oplever flere trafiksikkerhedsmæssige problemer på Vestgrønningen end andre steder.

Han pegede også på, at Vestgrønningen ikke er en skolevej, da de fleste elever kommer cyklende ad stier og veje bag skolen. Det var flere uenige med ham i, men Nicolaj Bertel Riber (A) understregede, at det for ham var underordnet, om Vestgrønningen er skolevej. Cykelbanerne vil komme alle trafikanter til gode.

Skolen: Vigtigt med både cykelbaner og p-pladser

Diskussionen om, hvorvidt Vestgrønningen er en skolevej eller ej, fik Dragør Nyt til at spørge Dragør Skole, som ligger midt på Vestgrønningen, hvad man mener om debatten her. Umiddelbart hilser den nye skoleleder Jon Lillemark Jørgensen de nye cykelbaner velkommen.

»Vi har både elever, der kommer cyklende eller gående bagfra, og andre, der kommer ude fra Vestgrønningen. Det er altid godt med mere trafiksikkerhed, og derfor tænker jeg, at det er positivt, at der kommer en cykelsti. Jeg er også glad for, at vi har fået det her lyskryds, der især er vigtigt for de små elever, der skal krydse vejbanen,« siger Jon Lillemark, som også drømmer om en såkaldt kys og kør-bane, men dog ikke umiddelbart kan pege på, hvor den rent praktisk kan placeres.

I forhold til det nuværende cykelbaneprojekt peger han samtidig på vigtigheden af, at de bliver fulgt op af erstatningsparkeringspladser.

»Vi har et begrænset rekrutteringsgrundlag i kommunen og er afhængige af også at kunne tiltrække ansatte, der kommer længere væk fra, og som er nødt til at kunne parkere deres biler,« siger han.

Knap 400.000 kroner for projektet

Og erstatningsparkeringspladser kommer der som sagt. Blandt andet kan der etableres fire p-pladser i den hidtidige venstresvingsbane fra Rønne Allé mod Vestgrønningen, to nye p-pladser på hjørnet af Stationsvej/Løkkevej, en ny p-plads ved Lillegade og to nye p-pladser ved busstoppestedet på parkeringsvejen på Vestgrønningen. Placeringerne vil dog komme i høring hos de relevante beboerforeninger og andre parter.

Samlet set kommer det til at koste 386.800 kroner at lave cykelbanerne og etablere de nye parkeringspladser.