2025: Reformernes år 

Det regner med reformer fra Christiansborg til kommunerne. Reformer, der skal omstille Danmark og forberede os på fremtiden, hvad enten det gælder på klima- eller velfærdsområderne.

Alene på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område venter tre store reformer: ældreloven, sundhedsreformen og beskæftigelsesreformen.

Som forberedelse på disse store forandringer afholdt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget et temamøde om ældreloven og sundhedsreformen i januar. Når beskæftigelsesreformen kendes og er vedtaget, vil vi også skulle blive klogere på denne, og hvad den får af betydning i forhold til det forpligtende samarbejde, som vi har med Tårnby Kommune på dette område.

Alle tre reformer kommer til at betyde forandringer både for borgere og medarbejdere, ligesom der vil være vigtige politiske beslutninger i forbindelse med implementeringen. Derfor er det vigtigt for mig som udvalgsformand, at vi kommer så godt fra start som muligt med et højt vidensniveau for udvalget. Vi havde derfor også inviteret Ældrerådet med til vores temamøde.

Ældreloven er den nye hovedlov for velfærden på ældreområdet og bygger på tre bærende værdier: den ældres selvbestemmelse, tillid til medarbejderne og samarbejde med civilsamfundet. Den kommer til at ændre grundlæggende på den måde, kommunerne driver ældrepleje på – blandt andet skal visitationen tættere på borgerne og medarbejderne i hjemmeplejen, der bliver mere selvbestemmelse til den, som modtager hjælp, om, hvordan hjælpen skal udmøntes, og der skal være mere samarbejde med civilsamfundet. Alt det skal vi have omsat til, hvordan vi fremover skal drive hjemmeplejen i Dragør.

Ældreloven indebærer også, at der skal etableres faste teams. Lovgivningen definerer ikke konkret, hvordan de faste teams skal være, men de forskellige fagligheder skal arbejde tættere sammen rundt om borgeren for at styrke kontinuiteten i velfærden omkring borgeren og ikke mindst genkendeligheden.

Der bliver også stillet større krav til de private udbydere, som fremover skal levere de samme ydelser som den kommunale hjemmepleje. Det kalder på endnu mere samarbejde og forventningsafstemning mellem kommune og private udbydere. Meget af loven skal implementeres på måder, der giver mening lokalt, og derfor er der vigtige valg i vente for os som socialudvalg og kommunalbestyrelse.

For mig som formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget er det vigtigt, at værdierne og principperne kommer ud og leve i hjemmeplejen, og at de mange gode tanker kan mærkes i hverdagen.

Sundhedsreformen skal vi også forholde os til, for den får også stor betydning for kommunerne – blandt andet bliver vi en del af den nye Region Østdanmark. Vi skal være med i det nye sundhedsråd sammen med de sydligste vestegnskommuner. Sundhedsreformen vil betyde, at der er opgaver, som i dag løses af kommunen, som fremover skal løses i regionerne – for eksempel akutsygeplejen, specialiseret genoptræning og dele af de midlertidige pladser.

Derudover skal reformen også sikre 1.500 flere læger på ti år.

I forhold til sundhedsreformen bliver 2025 et udviklingsår. Selve lovgivningen om den nye sundhedsstruktur forventes først vedtaget til sommer, hvorimod reformens hovedkomponenter implementeres i 2026.

Jeg glæder mig til at se et udspil til beskæftigelsesreformen, som statsministeren nævnte i sin nytårstale.

Der bliver nok at tage fat på for udvalget, kommunalbestyrelsen og for medarbejderne til gavn for borgerne.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber (A)

Viceborgmester

Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget