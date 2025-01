Natlige droneflyvninger skaber undren – kan der være forbindelse til Køge?

Folk undrer sig over droneaktivitet i Dragør, men politiet kender ikke noget til det. Genrefoto: Bee-Line.

Flere borgere i Dragør har undret sig over droner, der flyver om natten og i de tidlige morgentimer. Natten mellem den 9. og 10. januar skulle op mod 15 droner angiveligt være spottet over Sydstranden.

Observationerne har skabt debat i lokale Facebook-grupper, hvor det er blevet påpeget, at der er skrappe regler for droneflyvning, især i områder nær lufthavne og beboelse.

Det er endnu uklart, hvem der står bag droneaktiviteten i Dragør, men observationerne minder om en række mystiske hændelser med droner, der tidligere på måneden skabte overskrifter i Køge.

Droner over Køge Havn

I begyndelsen af januar rapporterede borgere i Køge gentagne gange om større droner, der fløj over Køge Havn og Køge Marina – nogle gange op mod 20 droner ad gangen. Politiet rykkede ud flere gange og observerede selv flere droner forsvinde i høj fart ud over havet.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyste, at der ikke var udstedt tilladelser til droneflyvning i området, og sagen blev betragtet som ulovlig. Politiets Efterretningstjeneste (PET) blev orienteret, men politiet har endnu ikke fundet ud af, hvem der står bag, eller hvad dronerne foretog sig.

Køge Havn bliver fra tid til anden brugt som militært område, og det har fået spekulationerne til at florere. Enkelte borgere og eksperter har antydet, at de mystiske droner kan have forbindelse til militær overvågning, selvom politiet understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er beviser for det.

Lignende mistænkelige droneflyvninger er også blevet rapporteret i Sverige, hvor der har været aktivitet nær militære anlæg.

Hvad sker der i Dragør?

Københavns Politi har ikke modtaget anmeldelser om droner de pågældende nætter og dage i januar. Men vicepolitiinspektør Lasse Michelsen påpeger, at man dog har fokus på droneaktivitet omkring lufthavnen.

»Vi modtager jævnligt henvendelser om mulig droneaktivitet for eksempel ved lufthavnen, og vi har også modtaget anmeldelser om mulige droner i Dragør,« siger han og fortsætter:

»Der er mange steder, hvor det er helt i orden at sætte hobbydroner op, men ved lufthavnen er det ikke tilladt at flyve med droner. Vi er naturligvis opmærksomme på disse henvendelser, hvor der kan være tale om droner, der ikke bare er til hobbybrug, og vi tager dem meget alvorligt,« siger vicepolitiinspektør Lasse Michelsen.

Hvis man ser mistænkelig droneaktivitet – i Dragør eller andre steder – opfordrer han til, at man kontakter politiet hurtigst muligt på telefon 114, så politiet har mulighed for at undersøge sagen.

Har man en drone, som man ynder at flyve rundt med om natten i Dragør, har vicepolitiinspektøren også en opfordring:

»Der er steder, som for eksempel ved lufthavnen, hvor det ikke er tilladt at flyve med droner. Så har man en drone, er det en rigtig god idé at sætte sig grundigt ind i reglerne.«