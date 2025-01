Send din nyhed til os!

Dragør Nyt arbejder hele tiden – som det forhåbentlig ikke er gået nogen læseres næse forbi – på at blive bedre og på at dække alt, hvad der foregår i kommunen og betyder noget i borgernes og virksomhedernes hverdag så bredt som muligt.

Men vi har brug for din hjælp. Er du i gang med at stable et event (nyt eller tilbagevendende) på benene, så skriv til os.

Er du frivillig eller ansat i en forening, institution, organisation eller virksomhed, hvor I udsender et fast nyhedsbrev, så send det til os. Og har du en nyhed om et arrangement, et byggeri, en udvikling eller noget helt fjerde, du mener, at Dragør Nyt bør kende til, så ring eller skriv til os.

For udover at vi rigtig gerne vil annoncere for aktiviteter og virksomheder, der gerne vil have flere besøgende og kunder, vil vi også rigtig gerne skrive spændende og vedkommende artikler om alt det, der rører sig i Dragør. Det kræver bare, at vi ved det.

Så klip det her ud, og sæt det op på opslagstavlen:

Tip til Dragør Nyt

E-mail: redaktion@dragoer-nyt.dk

Telefon: 32 53 08 67