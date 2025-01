Fastelavnsbolleguide til Dragør

Det kan godt være, at dem »inde i København« har Juno, Alice og Hart, men i Dragør har vi Gabriel Jensens, Den Gamle Bager, Hallöy og Engparkens Bageri – og så selvfølgelig Lagkagehuset, Grannys House og Føtex’ bageri.

Så der er ingen undskyldning for ikke at få lidt gode fastelavnskalorier på sidebenene. Flere steder – for eksempel i Lagkagehuset – har man kunnet købe den traditionsrige cremebolle siden den 3. januar.

Og både de og alle andre bagerier i byen fortæller, at der er kæmpe efterspørgsel på dem, selvom der stadig er noget tid til fastelavnssøndag. Så her er en guide til, hvilke fastelavnsboller du kan finde hvor i byen – og hvad de koster.

Fastelavnsboller fra Gabriel Jensens Traktørsted. Foto: Gabriel Jensens.

Gabriel Jensens Traktørsted

Batterivej 15

Sælger fastelavnsboller fra lørdag den 22. februar til og med søndag den 2. marts.

• Klassisk gammeldags fastelavnsbolle med remonce, vaniljecreme, mørk chokolade og pistacie på toppen. Koster 45 kroner.

• Moderne fastelavnsbolle på croissantdej med solbærkompot og mascarponecreme og solbærstøv på toppen. Koster 45 kroner.

Fastelavnsboller fra Den Gamle Bager. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen

Den Gamle Bager

Kongevejen 13C

Sælger fastelavnsboller nu – til og med fastelavn.

• Gammeldags fastelavnsboller med marcipancreme og chokolade eller hindbær og kardemomme. Koster 25 kroner. Tre for 65 kroner.

• Fastelavnsboller af wienerdej med fyld i fire varianter: vaniljecreme, hindbær, lemoncurd og Sarah Bernhardt. Koster 40 kroner.

Fastelavnsboller fra Grannys House. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen

Grannys House

Krudttårnsvej 8

Sælger fastelavnsboller nu – til og med fastelavn.

• Gammeldags fastelavnsboller i tre varianter. Alle med vaniljecreme og derudover med enten nougat, marcipan eller hindbær indeni. Koster 27 kroner. Tre for 80 kroner.

• Fastelavsboller med vaniljecreme, flødeskum og hindbærmarmelade. Koster 51 kroner.

Fastelavnsboller fra Lagkagehuset. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Lagkagehuset

Kongevejen 9A

Sælger fastelavnsboller nu – til og med 9. marts.

• Flødefastelavnsboller med fyld i flere varianter: hindbærcreme og Sara Bernhardt-mousse, mokkacreme og saltkaramel, blåbærcreme og nougatmousse, rabarberkompot og rabarbermousse og hvid chokolade. Koster 38 kroner. Fire for 125 kroner.

• Fastelavnsbolle med vaniljecreme, flødeskum og flormelis. Koster 38 kroner. Fire for 125 kroner.

• Fastelavnsbolle af vegansk wienerdej med bagte rabarber, hindbærkompot og hindbærfromage og hindbærskum. Koster 38 kroner. Fire for 125 kroner.

• Wienerbrødsfastelavnsbolle med vaniljecreme. Koster 25 kroner. Tre for 60 kroner.

• Gammeldags fastelavnsbolle i to varianter: remonce, creme og chokoladestykker eller hindbærfyld. Koster 25 kroner. Tre for 60 kroner.

Fastelavnsbolle fra Hallöy. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen

Hallöy Café

Kongevejen 11

Sælger fastelavnsboller nu – til og med fastelavn.

• Fastelavnsbolle af wienerdej med vaniljecreme indeni. Koster 36 kroner.

Fastelavnsboller fra Engparkens Bageri. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen

Engparkens Bageri

Engvej 66

Sælger fastelavnsboller nu – til og med fastelavn.

• Fastelavnsbolle af wienerdej med creme og flødeskumsfyld i tre varianter: vanilje, hindbær og chokolade. Koster 32 kroner.

• Fastelavnsbolle af bløddej i tre forskellige varianter: med creme, hindbærfyld og remonce. Koster 18 kroner. To for 34 kroner.

• Winerbrødsfastelavnsbolle med »øje« i fire varianter: med æble, vaniljecreme, hindbær eller sveske. Koster 18 kroner. To for 34 kroner.

Fastelavnsboller fra Føtex Food Dragør. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen

Føtex Food Dragør

Maglebytorv 2

Sælger fastelavnsboller nu – til og med fastelavn.

• Fastelavnsbolle med flødecreme i flere varianter: flødecreme, flødecreme og hindbærskum, flødecreme og rabarberskum, nougatcreme og blåbærskum. Koster 25 kroner. To for 40 kroner.

• Gammeldags fastelavnsboller med creme og med chokolade- eller hindbærglasur. Koster ti kroner. Fire for 30 kroner.

• Fastelavnsbolle af wienerdej med creme eller hindbærmarmelade. Koster ti kroner. Fire for 30 kroner.