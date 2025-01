Karen Lises fastelavnsboller

Mors fastelavnsboller er jo de bedste. Sådan er det bare.

Så jeg kan ikke lave et tema om fastelavnsboller uden at dele min mors – Karen Lise – opskrift på lækre, bløde, cremefyldte fastelavnsboller, som burde spises året rundt, men passer som fod i strømpe til fastelavn.

Selvom jeg kun kan opfordre til at spise dig igennem byens mange gode bud på fastelavnsbollen, kan det jo være, at der er en dag med god tid og lyst til at hygge i køkkenet. Måske med børn eller børnebørn. Og så er denne opskrift altså værd at kaste sig ud i:

Bolledej:

Lun 2 deciliter mælk og 50 gram smør i en lille kasserolle. Tilsæt 1,5 deciliter vand og 1 æg, og afkøl (så du kan stikke en lillefinger ned i det uden at brænde dig). Hæld væsken over 50 gram gær. Tilsæt 0,5 teske salt, 75 gram sukker og 1 teske kardemomme. Rør rundt, og tilsæt derefter 500 gram hvedemel lidt ad gangen. Ælt det til en lækker, spændstig dej, og lad den hæve i skålen med et klæde over. Gerne 1-2 timer.



Creme:

Imens bolledejen hæver, kan du lave en god vaniljecreme. Pisk 1 æg med 2 spiseske sukker og en stor spiseske mel i en kasserolle. Tænd for varmen på komfuret, og pisk 2,5 deciliter mælk i – lidt ad gangen. Kog op under omrøring til en fast creme. Undgå stærk varme, så brænder det på. Det tager lidt tid, men pludselig tykner cremen og har den perfekte konsistens. Kom 1 teske vaniljepulver eller vaniljekorn i til sidst, og lad cremen køle af.



Saml fastelavnsbollerne:

Del bolledejen op i cirka 18 stykker. Form dem til boller, og tryk dem derefter flade. Placer 1 skefuld vaniljecreme og 1 klat god marmelade (for eksempel solbær eller hindbær, men vælg selv). Saml dejen rundt om, tryk godt til, så dejen lukkes, og placer bollen på en plade med bagepapir – med lukningen nedad.



Lad bollerne hæve igen – gerne 1 time – og bag så i cirka 15-20 minutter. Temperatur og indstilling kan afhænge af ovnen. I min fungerer det med 200 grader varmluft, men i de fleste ovne vil 175 grader varmluft være nok. Hold øje med, at bollerne ikke bliver for mørke – men heller ikke for lyse.



Tag bollerne ud, køl dem af, og pynt med farvet glasur og krymmel. Værsgo’ og spis!