To år efter: Venner mindes René på drabsstedet

Vennerne drak en skål for René Carstensen. Foto: Henrik Askø Stark.

Den 22. januar var det præcis to år siden, at René Carstensen, der var bestyrer af Dragør Fort, blev dræbt af flere knivstik under et brutalt overfald på sin arbejdsplads. Men tid er en underlig størrelse, når man er i sorg.

»Det føles som ufatteligt lang tid siden. Og samtidig husker vi ham lige så tydeligt, som hvis vi havde set ham i går,« fortæller Søs Marianne Ludvigsen, der var en af René Carstensens nære venner.

For at markere dagen mødte en håndfuld af Renés Carstensens nærmeste op på fortet, hvor drabet fandt sted foran saunaen Guzen. Her tændte de lys og lagde blomster for at mindes deres ven.

»Han var et fantastisk menneske. Det er så vigtigt, at vi stadig mødes, for det må aldrig blive glemt, hvad der skete med ham,« lyder det fra Søs Ludvigsen.