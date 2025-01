Store milepæle: Et år i fejringens tegn

I 2024 har Dragør markeret historiske milepæle, hyldet lokale ildsjæle og fejret fællesskabet ved en række særlige lejligheder. Her er et udpluk af de største festligheder.

Dragør Menighedsbørnehave fejrede 75-års jubilæum

Fredag den 2. februar markerede Dragør Menighedsbørnehave sit 75-års jubilæum med en festlig dag for både børn og voksne. Festlighederne inkluderede underholdning fra klovnen Tapé, der med cirkus og ordløs komik tryllebandt børnene og skabte smil blandt alle deltagere.

Til frokost var der et kreativt twist, hvor maden blev serveret direkte på sølvduge uden brug af tallerkener eller bestik. Langbordet bugnede af pomfritter, pølser, frikadeller, kyllingenuggets og grøntsager, som børnene nød i fællesskab. Eftermiddagen bød på kagebord for børn og forældre, og stemningen var lige så høj som om formiddagen.

Elisabeth Kyrøs 100-års-fødselsdag

Elisabeth Kyrø fyldte 100 år den 17. februar og blev fejret med manér på Omsorgscenteret Enggården. Borgmester Kenneth Gøtterup overrakte kommunens lykønskning, og fødselaren modtog et personligt brev fra Kong Frederik 10.

Elisabeth Kyrø, der tidligere boede i Holbæk, flyttede til Dragør for at være tættere på sin familie. Hun gik desværre bort i sommeren 2024.

Fødselaren får af borgmester Kenneth Gøtterup overbragt kommunens lykønskninger. Privatfoto.

Sæson for konfirmationer

I weekenden den 27. april begyndte årets konfirmationer i Dragør, hvor elever fra 8.A og 8.B på Dragør Skole blev konfirmeret i Dragør Kirke. Sognepræst Jens Bach Pedersen stod for ceremonien, som markerede starten på konfirmationssæsonen.

Den 4. maj blev elever fra Nordstrandskolens 8.E, 8.D og 8.C konfirmeret i Store Magleby Kirke. Sognepræsterne Julie Kaas og Gitte Turin stod for de kirkelige handlinger.

Som afslutning på ceremonien udførte de glade konfirmander det traditionsbundne kast med blomster. Arkivfoto: Torben Stender.

Elever fra Store Magleby Skole blev konfirmeret Kristi himmelfartsdag, den 9. maj, i Store Magleby Kirke. Her forestod sognepræst Andreas Wille ceremonien for 8.A, mens sognepræst Julie Kaas tog sig af 8.B.

Dragør Kommunes 50-års-jubilæum

Årets måske største fødselsdagsfest var kommunens egen.

Lørdag den 22. juni 2024 blev Dragør Kommunes 50-års-jubilæum markeret med en festdag, der strakte sig fra morgen til midnat. Fejringen, der både omfattede Dragør og Store Magleby, bød på aktiviteter for alle aldre og trak mange lokale borgere til trods for lidt støvregn.

På trods af støvregn er næsten alle pladser optaget, da den store jubilæumsfest skydes i gang med fælles morgenmad på Dragør Havn. Arkivfoto: Torben Stender.

Dagen begyndte på Dragør Havn med fælles morgenmad, hvor borgmester Kenneth Gøtterup holdt en tale om kommunens udvikling fra sammenlægningen i 1974 til i dag. Dragør Musik- og Kulturskole bidrog med musik og fællessang, der satte stemningen.

Under fejringen af kommunens 50-års-jubilæum stillede borgmester Kenneth Gøtterup og borgere klædt i amagerdragter op til fotografering foran Dragørs gamle rådhus på Stationsvej. Arkivfoto: Torben Stender.

Formiddagen fortsatte med åbent hus-arrangementer på havnen og i Dragørs gamle bydel, herunder på museer, biblioteket og hos lokale foreninger. Byvandringer arrangeret af Dragør Lokalhistorisk Forening og Dragør Museumsforening tiltrak mange deltagere.

På Nordre Væl vises Dines Bogøs byvandring, der går langs den tidligere kommunegrænse, stor interesse. Arkivfoto: Torben Stender.

Om eftermiddagen flyttede fejringen til Store Magleby, hvor højdepunkterne omfattede åbent hus på Amagermuseet og en koncert i Store Magleby Kirke med den lokale jazzsangerinde Sidsel Storm og hendes kvartet.

En af dagens mest mindeværdige begivenheder var fællesoptoget med Dragørs og Store Maglebys fastelavnsforeninger. Det var første gang, at de to foreninger red sammen. Ved det gamle rådhus i Dragør blev rytterne modtaget af borgere i traditionelle amagerdragter, og optoget fortsatte senere til tøndeslagning i Hovedgaden i Store Magleby. Her blev Marchen Leth som den første tøndedronning hyldet.

Ryttere fra Vennekredsen og Dragør Fastelavnsforening er for første gang samlet til fællesfoto i Nyvangs Haver. Arkivfoto: Torben Stender.

Aftenen blev afrundet med en stor fest på vandværksgrunden i Store Magleby, hvor musik, madboder og god stemning samlede borgere til dans og hygge frem til midnat.

»The Big Beat« står for god stemning i teltet. Arkivfoto: Torben Stender.

Hyldestpriser for frivilligt arbejde

Den 26. oktober blev Marianne Pedersen hædret med Dragør Kommunes Sports-, Kultur- og Initiativpris for sine 28 års frivillige arbejde på Enggården. Marianne blev fremhævet for sin utrættelige indsats, der hver dag gør en forskel for beboerne. Prisen blev overrakt af borgmester Kenneth Gøtterup under en reception på Enggården​.

Marianne Pedersen har været frivillig på Enggården i 28 år. Arkivfoto: Freja Bundvad.

På FN’s internationale handicapdag modtog en anden frivillig en pris på Enggården. Denne gang var det Dorte Knudsen, der blev overrasket af venner og familie og hædret med prisen.