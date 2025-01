Per Pallesen besøger borgerforening

Den 10. februar kan publikum opleve den folkekære kunstnere Per Pallesen, der besøger Dragør Borgerforening for at dele historier fra sit lange og alsidige liv i showbranchen.

Per Pallesen vil tage tilhørerne med på en rejse gennem sine mange år i underholdningsverdenen, hvor han blandt andet har haft rollen som direktør for Hjørring Revyen i 12 og stået i spidsen for både Lorry og Nørrebro Teater i en længere årrække.

Per Pallesen er kendt og elsket for sine mange roller og optrædener. Mange husker ham for hans samarbejde med Tommy Kenter i humoristiske parodier, for sine optrædener ved flygelet sammen med Søren Pilmark og for sine roller både foran og bag kameraet i en række danske film.