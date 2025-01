Politik for børn og barnlige sjæle 

Gode nyheder både til dem, der er gode til at snitte en perfekt pind til snobrød, og dem, som mestrer et løbehjul eller et par rulleskøjter.

I al ærlighed er vi to ikke videre gode til nogen af delene, men vi glæder os over, at der nu kommer gang i byggeriet af en ny, tidssvarende spejderhytte på Engvej og en udvidelse af skateranlægget nede på havnen.

På årets første møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget behandlede vi begge sager, som for begges vedkommende også er historien om kæmpe vedholdenhed og engagement hos de involverede borgere. I begge sager har der skullet skaffes finansiering, hvilket er lykkedes. Stor ros for det.

Vores opgave som kommune er nu at udarbejde de nødvendige, nye lokalplaner, som sætter rammerne for projekterne i respekt for natur og naboer. I forhold til spejderhytten er vi fra konservativ side meget opmærksomme på, at naboerne er bekymrede for mulige støjgener, og vi vil derfor have et særligt fokus på dette. Det er meningen, at for eksempel skoler og ældreområdet også skal kunne bruge det nye hus, men vi vil gerne sætte nogle rammer for, at der ikke kan holdes store fester, udearrangementer eller andet meget støjende, som vil være til gene for naboerne.

Også på havnen skal anlægget indpasses bedst muligt i omgivelserne, og begge lokalplaner kommer i høring senere på året.

Dermed kan både spejdere og skatere for alvor begynde at glæde sig, og vi er ikke i tvivl om, at begge dele vil blive til stor fornøjelse for både børn, barnlige sjæle og alle de dedikerede forældre og initiativtagere, som har muliggjort planerne.

I disse år, hvor mange børn bruger alt for megen tid bag en skærm, er tid i naturen og gode aktiviteter sammen med andre kun noget, vi kan bakke helhjertet op om.

Godt nytår og god vind med begge dele.

Med venlig hilsen

Martin Wood Pedersen og Mia Tang

Konservative medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget