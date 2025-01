Dragør-borgere fik gode råd til dårlige tider

Omkring 20 mennesker var mødt op i Hollænderhallen til kriseberedskabskurset. Foto: Tim Panduro.

Vi skal ikke langt tilbage, før det blev kaldt prepping.

Et lidt kuriøst fænomen, hovedsageligt forbeholdt overvintrende koldkrigere og folk med hang til sølvpapirshatte. I dag kaldes det at være kriseparat, når man samler lidt forråd, powerbanks og drikkevand for at kunne klare tre dages strabadser, hvis katastrofen sker.

Det er blevet mainstream og et udtryk for sund fornuft at være forberedt på kriser: om det så er cyberterror, der lukker elnettet, oversvømmelser eller en storm, der skaber så meget ravage, at man som borger er overladt til sig selv for en tid.

Det var da heller ikke vildmænd i survival gear, der fyldte pladserne i mødelokale 3 på første sal i Hollænderhallen tirsdag sidst på eftermiddagen. De omkring 20 tilstedeværende var nydelige Dragør-borgere, mænd og kvinder, mange fra den gråsprængte del af befolkningen, der var kommet til et gratis totimers kursus om kriseparathed.

Kurset er en del af Beredskabsforbundets frivillige – og ganske gratis – indsats for at sprede budskabet om, hvordan man bedst sikrer sig og sine omgivelser, hvis samfundet bryder midlertidigt sammen.

Den frivillige kursusleder Beth Tranberg sørgede fra begyndelsen for at trække det hele ned på jorden.



Inden pensionisttilværelsen arbejdede hun med cybersikkerhed. Det har givet hende en vis bevidsthed om, hvor vigtigt det er at være forberedt på ubehagelige situationer – men også andre forhold spiller ind, fortalte hun.

»Jeg kommer fra Greve, så vi har lidt vand tilfælles,« sagde hun med henvisning til den fælles oversvømmelsesfare i Dragør og Greve.

»Vi skal ikke råbe ulven kommer, men bruge vores sunde fornuft og holde os nede på jorden. Så kan I selv tage stilling til, hvad I vil gøre,« sagde hun og opsummerede formålet med at forberede sig.

»Vi skal tænke i forberedelse. Hvis man er forberedt, er man mere rationel, og så er der mere ro på.«

Kriser på stribe

Og der er nok at forberede sig på, lod hun forstå. For et par måneder siden svigtede mobilnettet i en grad, så man end ikke kunne ringe 112. Sidste vinter strandede folk på jyske motorveje i op mod et døgn på grund af en snestorm. Mange steder blev ramt af stormflod i 2023. I det helt små har vi i Dragør oplevet svigt i forsyningssikkerheden to gange den seneste måned. I julen ramte et flere timer langt strømsvigt omkring 1000 husstande, og i januar brød vandforsyningen sammen i dele af kommunen.

Desuden har der været godt med nærvedhændelser.

»I foråret 24 var der hackerangreb på samtlige vore energiselskaber, og de gjorde det eneste fornuftige og gik sammen. De forsvarede sig i tre døgn mod angrebene,« fortalte kursuslederen.

Familien, naboerne og huset

Grundlæggende skal man være opmærksom på tre ting: familien – eller sig selv, hvis man er enlig – naboerne og boligen.

På hjemmefronten er det fornuftigt at følge den almindelige myndighedsanbefaling om at have mad og drikke til tre dage. Det skal være dåsemad, knækbrød og langtidsholdbart pålæg, der kan holde sig uden for køleskab – for eksempel figenpålæg, fiskekonserves og chokolade.

Desuden skal man sørge for at have nødvendig medicin, og har man små børn, skal man også sørge for et lille lager af bleer. Vådservietter og håndsprit er også vigtigt – det samme er poser til toiletbesøg, for ved et strømsvigt vil rensningsanlæggene også holde op med at virke, så det vil næppe være muligt at skylle ud i toilettet.

Det mest essentielle er dog vandet. Tre liter per person per døgn – det svarer til 36 liter til en familie på fire, der skal klare sig i tre døgn.

Beth Tranberg erkendte på mødet, at det kan være svært at omstille sig til sådan en tankegang.

»Jeg har selv en dunk vand liggende i mit skur. Det skifter jeg hvert halve år, og jeg bruger det gamle vand til at vande have med. Men min mand ryster lidt på hovedet af mig,« sagde hun og anbefalede, at man lægger et stykke stof over vanddunken – det forlænger holdbarheden.

Det kan også være en god idé at have nogle kontanter, en batteri- eller håndsvingsradio indstillet på P4s regionalstation, en eller flere powerbanks til opladning af telefoner og måske et trangiasæt til madlavning. Haveejere kan også bruge grillen – så længe man ikke tager den indendørs og skaber en dødsfælde for sig selv.

Når man har styr på sin egen husstand, kan man vende blikket mod naboerne – for der er flere, som kan have behov for hjælp, end man tror.

»Hospitaler har nødgeneratorer, der kan forsyne dem med strøm, men det har plejehjem og bosteder ikke, og rundt omkring bor der også en del sårbare naboer. Det kan være en god idé at få et overblik over, hvem der kan have behov for hjælp, hvis der opstår en krise,« fortalte Beth Tranberg.

»Man kan indgå aftaler i forvejen, men man skal selvfølgelig også respektere, hvis der er naboer, der ikke vil have det. Man skal ikke overskride folks grænser.«

Endelig er der boligen. Det handler i høj grad om den sunde fornuft, de fleste udviser i forvejen. Så man har røgalarmer, fastgør løse genstande i haven, når det trækker op til storm og sikrer, at vinduer og døre kan lukkes forsvarligt. Det kan også være en god idé at have spande, skovle, koste og klude parat, hvis man bor et sted med oversvømmelsesrisiko.

Hvis man går all-in, kan man også anskaffe sig en nødgenerator. Det punkt er dog ikke omfattet af kurset, fortalte Beth Tranberg, efter at en af deltagerne spurgte til det.

»Vi dækker det ikke, fordi kurset handler om, at man skal kunne klare sig i tre døgn. Det betyder, at ens fryser kan holde, hvis ikke man åbner den for tit. Men skal man klare sig længere, kan man have en nødgenerator, der kører på benzin,« sagde hun.

Da kurset sluttede efter to timer, spurgte hun til slut, om der var noget, publikum ville gøre anderledes. Flere meldte ind.

»Jeg skal hjem og fylde vand på de dunke, vi har liggende, men aldrig har fået fyldt, og så skal jeg have nogle forsyninger ned i vores bil,« lød det fra en, mens en anden havde fået et nyt tema til ønskelisten.

»Jeg vil ønske mig en nødpakke i fødselsdagsgave.«

FAKTA

Få dit eget kursus

Det er ganske gratis at få et kursus i kriseberedskab. Man skal blot kunne samle mindst 20 mennesker og have et passende lokale – så kan kurset bookes via www.borgerberedskabet.dk, hvor man også kan læse mere.

Der blev quizzet om kriseparathed. Foto: Tim Panduro.