Donna søger ny ejer

Den nuværende ejer af tøjbutikken Donna på Sydstranden Christina Sidal forsøger at finde en ny ejer.

I dagens udgave af Dragør Nyt er der blevet indrykket en annonce med teksten: »Butik Donna i Sydstrands Centret til afståelse« og tilføjelsen: »Kun seriøse henvendelser!«

Beskeden bliver også gentaget på Facebook, hvor teksten lyder: »Min gode sunde tøjbutik Donna afstås.«

Donna har i en menneskealder været en foretrukken butik for spændende dagligdagstøj og farverigt festtøj for Dragørs damer.

Flere trofaste kunder udtrykker da også deres bekymring og ærgrelse over, at butikken skal have nye ejere:

»Hvor bliver du savnet,« »Jeg vil savne din altid store hjælpsomhed,« og »Tak for altid god service,« lyder et par af kommentarerne på Facebook.

Det er 16 år siden, at den nuværende ejer overtog den populære tøjbutik.