Enggården får mild kritik

Enggården er igen udsat for kritik. Arkivfoto: Thomas Mose.

Det var bekymringer for, at der ikke er nok systematik omkring journalsystemer og hverdagens struktur på plejecentret Enggården, og at det kan smitte af på den sundhedsfaglige kvalitet, som betød, at der i september blev sat en uvildig analyse i gang af Enggården.

I december var Styrelsen for Patientsikkerhed så på besøg for et rutinemæssigt tilsyn med fokus på antipsykotisk medicin og demens. Og i deres rapport, der netop er offentliggjort, fremgår det, at Enggården modtager »mindre kritik« i forbindelse med netop journalføring.

Den eksterne analyse, som Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at gennemføre – og som endnu ikke er færdig – skulle både se på medarbejderressourcer, arbejdstid, organisering og sundhedsfaglig kvalitet på Enggården.

Patientsikkerhedsstyrelsen har i forbindelse med dette tilsyn udelukkende kigget på patientsikkerheden i forhold til antipsykotisk medicin til demenspatienter.

Den overordnede dom lyder på »mindre problemer af betydning for patientsikkerheden«. En konklusion, tilsynet kommer med på baggrund af både observationer, interviews og journal- og instruksgennemgang.

I rapporten understreges det dog, at »det generelle indtryk var, at Omsorgscenter Enggården i øvrigt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis i forhold til pleje og behandling af patienter med demens, der er i behandling med antipsykotisk medicin. Vi vurderer, at manglerne let kan udbedres, og at Omsorgscenter Enggården vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den dialog og rådgivning, der var under tilsynet«.

De aktuelle kritikpunkterne går blandt andet på, at det i en stikprøvekontrol blev opdaget, at det i et tilfælde ikke var journalført, når en læge havde øget dosis på antipsykotisk medicin til en borger med demens. Der blev også fundet et tilfælde af, at det ikke var journalført, om borgeren eller dennes værge havde givet samtykke til en nedtrapning af antipsykotisk medicin.

Malene Højsted Kristensen, leder af Enggården forklarer i et skriftligt svar til Dragør Nyt, at hun er rigtig glad for tilsynsbesøget fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Både fordi vi blev bekræftet i, at vi har en patientsikkerhedsmæssigt forsvarlig praksis for borgere på Enggården med demens, som er i behandling med antipsykotisk medicin, og fordi vi fik nogle gode læringspunkter fra den tilsynsførende. Disse læringspunkter fremgår af de mangler, der kan udbedres, og som Enggården fremadrettet arbejder på at udbedre,« skriver hun.

Ingen straf, men forbedrer praksis

Enggården får hverken straf eller restriktioner i forbindelse med fejlene, men styrelsen kommer med en række henstillinger til, hvordan man skal sikre patientsikkerheden fremadrettet. Eksempelvis:

At man altid skal sikre, at den ansvarlige læge får journalført planen, opfølgningen og kontrollen med behandling med antipsykotisk medicin.

At det også bliver journalført, at borgeren eller værgen har givet samtykke til behandling med antipsykotisk medicin.

At det fremgår af journalen eller medicinlisten, hvem der har dispenseret og administreret ikke-dispenserbar medicin. Det vil sige, hvem der hvornår har optalt, klargjort og givet medicin, som ikke umiddelbart kan tælles op og gøres klar på forhånd.

Og Malene Højsted Kristensen forklarer, at der allerede er lavet nye procedurer for blandt andet at sikre, at der bliver fulgt korrekt op maksimum tre måneder efter, at man har sat gang i behandling med antipsykotisk medicin.

»Den ordinerende læge skal lave en evaluering af virkningen, og denne evaluering bør finde sted kort efter behandlingsopstart. Enggården kontakter nu borgernes egen læge, hvis der i kommunikationen mellem Enggården og den ordinerende læge ikke fremgår et evalueringstidspunkt.«

I forhold til samtykkepraksis bliver der også strammet op.

»På Enggården har vi øget vores opmærksomhed på vores samtykkepraksis og journaliseringen heraf. Det drejer sig om samtykke ved alle ændringer af antipsykotisk medicin i hele behandlingsforløbet – fra opstart, ved nedtrapning og ved behandlingsophør. Herunder at samtykket skal indhentes fra en pårørende, hvis borgeren ikke er samtykkehabil,« forklarer Malene Højsted Kristensen.

Politikerne klar til samlet evaluering

Rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed er endnu ikke forelagt for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. Men formand Nicolaj Bertel Riber (A) bedyrer, at man vil se på den sammen med den eksterne analyse, som kommunalbestyrelsen selv har sat i gang af Enggården.

»Den generelle analyse af Enggården, der forelægges udvalget her til februar, forventer jeg desværre også har nogle kritiske bemærkninger omkring dokumentationen. Derfor forudser jeg, at det bliver en del af en samlet udviklingsplan for Enggården. Jeg hæfter mig dog ved, at det generelle indtryk er, at Enggården har en forsvarlig patientsikkerhedspraksis. Men vi har nogle udfordringer på Enggården. Nu bliver det vores opgave som politikere at tage ansvar for at give de bedst mulige rammer for en genopretning, så medarbejderne kan levere den bedst mulige velfærd til borgerne,« forklarer han til Dragør Nyt.