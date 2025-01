Beregn din fremtidige fjernvarmeregning

Hvordan din fremtidige fjernvarmevarmeregning ser ud i forhold til din naturgasregning, afhænger blandt andet af alder og størrelse på din bolig, alderen på dit fyr, og om du vil finansiere nyt varmeanlæg selv. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Det står allerede klart, hvad det kommer til at koste dig at få installeret et fjernvarmeanlæg og blive koblet på fjernvarmeledningen i Dragør, hvis den bliver en realitet: omkring 48.000 for fjernvarmeanlægget, 1.250 kroner per meter, der skal graves til stikledning, plus nogle mindre bidrag.

Men nu kan du også få en vejledende beregning på, hvad din fremtidige varmeregning kommer til at lyde på, hvis du skifter til fjernvarme.

Dragør Fjernvarme har nemlig lanceret en beregner. Du skal blot have oplysninger om din nuværende varmeform og dit nuværende varmeforbrug, og hvor gammelt dit nuværende naturgas- eller oliefyr er, eller hvilken model varmepumpe du har.

Derudover skal du have taget stilling til, om du selv har penge til fjernvarmeanlægget eller vil låne til det i banken. Derefter kan du taste ind og få et bud på, hvad din årlige fjernvarmeregning lyder på.

Gå til Dragør Fjernvarmes beregner her

Din endelige fjernvarmeregning vil afhænge af flere forskellige forhold – som udsving i dit forbrug, din boligs energimærke, eller hvilket lån du eventuelt vælger.

Men beregneren giver dig et fingerpeg, så du kan sammenligne din nuværende varmeudgift med din fremtidige. Du kan også gå ind og rette på en række detaljer i udregningen, så de passer mere præcist til dine omstændigheder.

Eksempler fra Dragør

Dragør Nyt fik en række borgere til at melde deres boliger ind som eksempler, og så har vi tastet deres oplysninger ind i beregneren. Så her kan du se, hvordan Dragør Fjernvarmes vejledende beregning siger, at deres fjernvarmeregning kommer til at se ud.

Disse eksempler viser, at der er kæmpe forskelle på varmeregningen imellem de enkelte ejendomme – blandt andet afhængig af, hvor stort huset er, og hvor gammelt det er. Det gælder i øvrigt både for naturgas og fjernvarme.



Alle priser er vejledende og et udtryk for de årlige varmeudgifter – inklusiv forbrugsudgifter, service, afskrivning og finansiering:

Dobbelthus fra 2018

Her bor to voksne og to børn.

Boligen er på 148 kvadratmeter fordelt på to plan.

De har naturgasfyr (seks et halvt år) og bruger 400 kubikmeter om året.

De finansierer selv kommende opvarmning.

Naturgas: 11.605 kroner årligt.

Fjernvarme: 11.235 kroner årligt.

Villa fra 1970

Her bor to voksne og to børn.

Boligen er på 151 kvadratmeter fordelt på to plan + 28 kvadratmeter udestue.

De har naturgasfyr (otte år) og bruger 1500 kubikmeter om året.

De finansierer selv kommende opvarmning.



Naturgas: 22.464 kroner årligt.

Fjernvarme: 21.445 kroner årligt.

Del af et dobbelthus fra 1974

Her bor to voksne.

Boligen er på 118 kvadratmeter

De har naturgasfyr (18 år) og bruger 850 kubikmeter om året.

De finansierer kommende opvarmning gennem banklån.

Naturgas: 16.961 kroner årligt.

Fjernvarme: 16.452 kroner årligt.

Villa fra 1960

Her bor to voksne.

Boligen er på 179 kvadratmeter + 44 kvadratmeter udestue.

De har naturgasfyr (ti år) og bruger 1700 kubikmeter om året.

De er i tvivl om, hvorvidt de finansierer kommende opvarmning selv eller gennem banklån.

Naturgas: 25.353 kroner årligt.

Fjernvarme, egenfinansiering: 22.615 kroner årligt.

Fjernvarme, banklån: 23.998 kroner årligt.

Enfamilieshus fra 1915

Her bor to voksne.

Boligen er på 139 kvadratmeter.

De har naturgasfyr (15 år) og bruger 1300 kubikmeter om året.

De regner med at finansiere kommende opvarmning selv.

Naturgas: 20.489 kroner årligt.

Fjernvarme: 19.064 kroner årligt.

Rækkehus fra 1959

Her bor to voksne.

Boligen er på 81 kvadratmeter

De har naturgasfyr (11 år) og bruger 759 kubikmeter om året.

De regner med at finansiere kommende opvarmning gennem banklån.

Naturgas: 16.162 kroner årligt.

Fjernvarme: 15.733 kroner årligt.



Rækkehus fra 2007

Her bor to voksne.

Boligen er på 134 kvadratmeter i halvanden plan.

De har naturgasfyr (18 år) og bruger 950 kubikmeter om året.

De forventer selv at finansiere fjernvarmeinstallation.

Naturgas: 17.034 kroner årligt.

Fjernvarme: 15.957 kroner årligt.

Dragør Nyt arbejder på at efterprøve beregningerne fra Dragør Fjernvarme, ligesom vi også gerne vil foretage sammenligninger med andre mulige opvarmningsformer.

Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du gerne vil have, at vi får nogle eksperter til at regne på forholdene for din bolig. Vi kan ikke regne på alle, men vælger nogle repræsentative eksempler ud, som andre kan have gavn af.

Vil du være med, så send os en mail på redaktion@dragoer-nyt.dk med info om:

– Type på din bolig

– Byggeår på din bolig

– Antal kvadratmeter på din bolig

– Hvor mange i bor i din bolig

– Nuværende opvarmningsform (naturgas, olie, træpillefyr eller varmepumpe)

– Alder på dit naturgasfyr eller oliefyr eller SCOP-faktor på din varmepumpe

– Nuværende årlige varmeforbrug i kilowatttimer el, kubikmeter gas eller liter olie

– Oplysninger om, hvorvidt du regner med at finansiere fjernvarmeanlæg selv eller låne til det i banken

– Adresse og telefonnummer (offentliggøres ikke, men er for vores redaktionelle proces)

På forhånd tusind tak for hjælpen.