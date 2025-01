Borgmester: »Der er en grund til, at vi siger nu eller aldrig«

Hvis der ikke kommer tilstrækkelig opbakning til fjernvarme i Dragør nu, er det svært at forestille sig, at der nogensinde kommer fjernvarme til Dragør.

Sådan lyder det fra borgmester Kenneth Gøtterup (C), der forklarer, at det derfor er med fuldt overlæg, kommunen og Dragør Fjernvarme kører kampagnen: fjernvarme – nu eller aldrig.

»Lige nu har vi planlagt en udrulning af fjernvarme sammen med Tårnby Kommune om at få en fælles fjernvarmeledning herud. Hvis vi ikke får tilslutning nok til projektet og må lukke det ned, skal Tårnby i gang med et helt nyt projekt, og så kommer de til at lave en anden ledningsføring. Ikke en, der også kan føres til Dragør. Så jeg har svært ved at se, at det fremadrettet vil blive rentabelt at få en fjernvarmeledning herud kun til os,« siger han.

Kenneth Gøtterup understreger, at kampagnens formål ikke er at male skræmmebilleder. Det er blot vigtigt, at man – når man skal tage stilling til fjernvarme – ikke tænker: ikke lige nu, men måske om fem år. For om fem år kan Dragør ikke blive koblet på en fælles fjernvarmeledning med Tårnby, og derfor vil projektet blive meget dyrere.

»Derudover skal man huske, at vi har fået 72 millioner kroner fra staten til fjernvarmeudrulningen. De skal være brugt inden for fem år. Det er ikke til at vide, hvilke tilskudsmuligheder der er, hvis der går flere år, inden man får lyst til at udrulle fjernvarme,« siger Kenneth Gøtterup.

Hvordan Dragør-borgerne får varme i radiatorerne, når der bliver lukket for gassen, bliver deres eget ansvar, hvis der ikke er flertal for fjernvarme nu, lyder det fra borgmesteren. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen

Forstår usikkerheden

Borgmesteren forstår, at det ikke føles ligetil for alle at sige ja til fjernvarme. Mange er usikre på priserne, udviklingen, fremtiden. Andre har måske lige fået installeret nyt fyr eller en anden opvarmningsform.

»For mig er det bare vigtigt, at borgerne bliver klædt på til at tage stilling på et oplyst grundlag. Hvis der ikke er tilstrækkelig opbakning til fjernvarme, så er det sådan, det er. Men så skal borgerne også vide, at så bliver det op til dem selv at finde andre former for opvarmning, når der bliver lukket for gassen. For fjernvarme kommer ikke til at være en mulighed, hvis vi ikke rykker nu,« siger Kenneth Gøtterup.

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at naturgas skal være udfaset som opvarmningsform i private boliger senest i 2035. Det er derfor, at der i rigtig mange kommuner er sat turbo på fjernvarmeplanerne.

For Dragørs borgeres vedkommende skal man have skrevet under på en bindende fjernvarmetilmelding senest den 1. juni i år. Hvis der til den tid ikke er minimum 65 procents tilslutning til projektet, er det ikke rentabelt at gennemføre.

Ansvaret kan havne hos den enkelte

Kenneth Gøtterup håber personligt, at borgerne i Dragør vil stå sammen om at sikre en fælles kollektiv varmeløsning for fremtiden.

»For ellers havner ansvaret hos den enkelte. I nogle parcelhuse vil man kunne installere jordvarme eller varmepumper som alternativ til gas, men lejligheder og rækkehuse vil få større udfordringer. Og ser man på hele Dragør gamle by, som er bevaringsværdig, så er varmepumper ved hvert hus ikke et scenarie, jeg ser for mig,« lyder det fra borgmesteren.

Igen understreger han, at han har fuld respekt, hvis man siger nej, eller hvis flertallet endda viser sig at sige nej: »Man skal bare vide, hvilket ansvar man tager på sig,« siger han.

Tror på det

Indtil det modsatte er bevist, vælger han at være optimistisk og tro, at et flertal kommer til at takke ja til fjernvarme.

»Fordi det er en samlet og enig kommunalbestyrelse, der synes, at fjernvarme er en god løsning. Jeg tror, at den debat, vi skal have i de kommende måneder, vil afsløre de knaster og bekymringer, folk kan have i forhold til fjernvarme. Og så har vi alle et kæmpe ansvar i at få svaret godt og faktuelt på de overvejelser og bekymringer, folk har, så vi kan bekræfte eller afmystificere dem, og alle kan foretage et valg på et oplyst grundlag,« siger Kenneth Gøtterup.