Fjernvarme – fup eller fakta?

I den seneste udgave af Dragør Nyt bliver man præsenteret for det nye tiltag omkring fjernvarme. Artiklen bygger på flere bekræftelser og forhold, der dog ikke helt har afsæt i de virkelige forhold.

Tillad mig at gå lidt tilbage i historien omkring vores renovation, nye tiltag og måske mere vigtigt nye priser.

På trods af udmeldingen fra Dragør Kommune om at affaldsgebyret kun ville stige marginalt, viser tallene en stigning på mere end 100 procent. Hertil kommer så den yderligere belastning af vores veje samt CO₂-udgift på grund af de ekstra tømninger af vores containere. Vores renovation skal nu sorteres i forskellige varegrupper.

Problemet er så, at disse fraktioner ikke, som tidligere, kunne afsættes på det europæiske marked, men først skal igennem en yderligere sortering, hvor eksempelvis pap/papir bliver skilt ad og plast/metal/drikkekartoner ligeledes skal igennem en eftersortering.

Disse eftersorteringsanlæg findes kun i Tyskland, så vores sorterede affald sendes herefter med bil til Tyskland. Det betyder igen en yderligere CO₂-belastning, en yderligere omkostning, og dette giver desværre også en dårligere økonomi for kommunen.

Det skete, da eksempelvis den sammenblandede container med papir/pap ikke nær indbringer det samme provenu som tidligere, hvor papir og pap var to separate fraktioner.

Det samme gælder den sammenblandede container med plast/metal/drikkekartoner, hvor en separation af de tre fraktioner igen ville betyde en væsentligt bedre økonomi. Man ville samtidig slippe for den ekstra sortering samt transporten til Tyskland.

Et fokus på at genanvende så meget som muligt er egentlig godt nok, men det har nogle konsekvenser. Resultatet er, at en væsentlig mindre mængde går til forbrændingsanlægget (Amager Ressourcecenter), som derfor må importere affald.

Det resulterer i, at vi får masser af biler på vejene, der passerer hinanden med affald på strækningerne både til og fra eksempelvis Tyskland. Dertil kommer så yderligere en stor import af affald fra både England, Irland og Italien – også med en tilhørende CO₂-belastning

Logikken kan være vanskelig at finde.

Omkring fjernvarmen skriver borgmesteren, at vi nu har styr på priserne – men jeg læser kun, at regnestykket er baseret på estimater. Historien viser desværre, at de estimerede anlægsudgifter normalt ikke holder, hverken på pris eller tid.

Umiddelbart vil det koste borgeren cirka 80.000 kroner til installation af anlægget.

Følger der en garanti med fra kommunen, at dette estimat holder, og hvis ikke, vil kommunen så dække det beløb, der ligger ud over estimatet? Hvis udgiften til varme viser samme tendens, vil kommunen så også her dække de ekstra omkostninger?

Se nu blot på den lille sag omkring fodboldbanen, og hvor vejret ikke umiddelbart virker tiltrækkende på den slags anlægsarbejder. Man starter så projektet om vinteren, hvor der kun kan spilles på én bane.

Lysstyrken har man åbenbart heller ikke styr på, og den resterende tid til at færdiggøre projektet kan kommunen på nuværende tidspunkt heller ikke oplyse noget om. Prisen tør man næsten heller ikke spørge om. Det kunne være interessant at vide, hvordan projektprisen og den reelle pris ender i forhold til hinanden.

Det må give lidt bange anelser om, hvordan et projekt som fjernvarme så vil ende. Borgmesteren angiver, at der er helt styr på de udgifter, der vil komme i relation til udrulningen af fjernvarme.

Da vi baserer en meget stor mængde på afbrænding af affald og ikke kender hverken behov, eller hvorvidt vores nødvendige mængder er til stede, vil en sådan udregning af omkostningen til denne import af affald være underlagt meget store risici.

De nødvendige affaldsmængder købes/tilbydes på det frie marked som en ganske almindelig råvare, og hvor priser og tilgængelighed er væsentlige faktorer.

Kære borgmester – jeg tror ikke, at du skal regne med mit tilsagn.

Med venlig hilsen,

Henning Pedersen

Direktør og ejer, DK-Waste

Kronager 40, 2791 Dragør