Erhvervslivet: Der skal mere fart på udviklingen

Jens Kramer Mikkelsen, tidligere overborgmester i København, gjorde indtryk på både politikere og erhvervsdrivende i Dragør med en direkte peptalk for udvikling. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Det kræver mod at træffe de rigtige beslutninger, for de kan godt være upopulære fra start, men vise sig at blive populære alligevel. Sådan lød det – i forskellige versioner – fra både politikere og erhvervsfolk, da Dragør Erhverv og Dragør Kommune onsdag holdt den årlige nytårskur sammen på rådhuset.

Om politikere og erhvervsdrivende kan blive enige om, hvad der er de rigtige beslutninger, var der ikke en konklusion på. Men at der skal mere turbo på udviklingen i Dragør, lod der til at være bred opbakning til.

Jens Kramer Mikkelsen, der er byudviklingsdirektør og tidligere socialdemokratisk overborgmester i København fra 1989 til 2004, var gæstetaler, og han satte mange overskrifter på, hvad der skal til for at lykkes med udvikling:

Vær jer selv. Bliv enig med jer selv om jeres værdier. Sørg for at lægge både en bosætningsstrategi og erhvervsstrategi på samme tid. Lav flere offentlige-private partnerskaber. Gør kommunale processer transparente.

Og så kom han med nogle meget direkte anbefalinger til både politikere og erhvervsdrivende i Dragør:

»Prøv at forstå de kommunale processer. Gå i dialog med politikerne,« sagde han til erhvervsfolkene.

»Sørg for, at der ikke går for meget øvle-bøvle i den. Man må gerne være uenige, men når en beslutning er truffet, skal man stå ved den. Jeg kan blive bange for, at mange ikke tør træffe langsigtede beslutninger, hvis de er upopulære. Men ingen af de store beslutninger, vi tog for København, var folkesager,« sagde han til kommunalpolitikerne.

Ikke en færdig plan – vi satte i gang

Jens Kramer Mikkelsen har så mange projekter på cv’et, at man må konkludere, at han ved, hvad han taler om. Han pegede på Islands Brygge, Kalvebod Brygge, Ørestaden, Teglholmen og Nordhavnen som nogle af de steder i København, hvor der har været en helt ekstrem udvikling i både boligmasse og erhvervsliv.

Med fotos fra henholdsvis 1980erne og 00erne understregede han budskabet om, hvordan man på forholdsvis få år gjorde helt vilde visioner om vækst, metro, byfornyelse, en Øresundsbro og udvikling af København som turist- og kulturby til virkelighed.

Samtidig fortalte han, at mange jo mente, at det var helt skøre, urealistiske og vilde ting, de havde gang i. I dag kan langt de fleste dog se værdien i det hele og kan slet ikke huske tiden før en metro, eller hvordan den eneste aktive arbejdskran på havnen var til bungeejumping.

»Vi havde ikke en plan for det hele. Det havde vi faktisk ikke. Men vi satte en masse ting i gang. For at det skal kunne ske, skal det hele ikke gå op i politisk øvle-bøvle,« understregede Jens Kramer Mikkelsen.

Skal gribe udviklingen

Da borgmester Kenneth Gøtterup (C) holdt en indledende tale til nytårskuren, talte han faktisk også om mange af de ting, som Jens Kramer Mikkelsen var inde på.

At de som politikere skulle have større mod til at lade civilsamfundet præge kommunens udvikling og politik, end de har gjort tidligere. Og at der er brug for et tæt samarbejde med de lokale erhvervsdrivende for at få erhvervsstrategien til at leve.

Han kom også ind på netop det, som Jens Kramer Mikkelsen nok ville kalde »øvle-bøvle«, som der foregår omkring udviklingen af Erhvervsområde Nord.

»Nogle gange skal man gribe mulighederne – også når vi er uenige. Dengang A.P. Møllers Allé blev etableret, var der også modstand. I dag ser vi alle gode muligheder og perspektiver i området, og vi kan ikke forestille os, at vi ikke skulle have dette område,« sagde han.

Perlen og udviklingen skal ikke være i konflikt

Jens Kramer Mikkelsen var ikke bange for at kommentere på netop Erhvervsområde Nord, da der var flere spørgsmål om det fra tilhørerne.

»Jeg tror simpelthen ikke på, at man kan sige, at det her er en boligkommune, og så arbejder folk andre steder. Jeg tror sagtens, at I kan tiltrække virksomheder til dette område og gøre noget rigtig godt her, og vi mangler jo erhvervsudviklingsområder,« forklarede den tidligere overborgmester.

Men han mener, at det er vigtigt at tænke sig om:

»Det skal harmonere med værdierne i Dragør og den kulturelle perle, som det er. I skal ikke lave et industrikvarter som dem, man er ved at afvikle på Vestegnen. Omvendt skal man også gøre noget ud af ikke at gøre en konflikt ud af at være en perle og samtidig udvikle sig,« lød det meget direkte fra Jens Kramer Mikkelsen, der pegede på, at begge dele sagtens kan lade sig gøre.

Rasmus Gundelund Nielsen, formand for Dragør Erhverv, talte også ind i dette scenarie i sin nytårskurtale, mens han lovede, at 2025 bliver året, hvor Dragør Erhverv vågner op af det, han selv kaldte en tornerosesøvn.

Med 2100 aktive cvr-numre i Dragør Kommune mener han ikke, at der er nogen undskyldning for, at udviklingen skal stå stille.

»Der ligger et enormt potentiale i Erhvervsområde Nord. Dragør Erhverv skal være endnu stærkere i denne her debat. Vi skal være med til at drive det fremad og løfte Dragør til nye højder,« sagde han.