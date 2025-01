Tårnby Kommune afviser at have haft samarbejdsproblemer med lufthavnen

PFAS-forureningen fra lufthavnen har været med til at lukke Store Magleby Vandværk og hindrer, at Hovedgrøftens lufthavnsnære del kan renses op. Foto: Esther SP.

Det er usandsynligt, at det havde konsekvenser for spredningen af PFAS fra lufthavnen, at en handleplan for lufthavnens og Dragør og Tårnby Kommuners samarbejde om forureningsbekæmpelse blev et halvt år forsinket og først udkom i forsommeren 2024 i stedet for inden forrige årsskifte.

Det skriver Tårnby i et skriftligt svar på en række spørgsmål fra Dragør Nyt.

Spørgsmålene blev sendt til Tårnby Kommune den 3. december 2024, efter at Dragør Nyt forgæves havde forsøgt at få et interview med Anette Buhl Petersen, der er leder for Natur, Miljø og Klima i Tårnby Kommune.

Interviewet blev aldrig en realitet, men den 8. januar kom der skriftlige svar på spørgsmålene fra Tårnby Kommune.

Tårnby Kommune er en vigtig aktør i overvågning og bekæmpelse af PFAS-forureningen – både fordi lufthavnen i det store hele ligger i Tårnby Kommune, og fordi kommunen takket være en samarbejdsaftale står for miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune. Det er da også Tårnby Kommunes afdeling for natur, miljø og klima, der har været tovholder på rapporten.

Som Dragør Nyt kunne dokumentere i december, blev samarbejdet forsinket på grund af medarbejderskift i lufthavnen og flere uenigheder mellem lufthavnen og Tårnby Kommunes sagsbehandlinger om formuleringer og tilgange i handleplanen.

Ifølge tidligere udkast til rapporten og mailudvekslinger, der indgår i aktindsigten, var samarbejdet så tungt, at Tårnby Kommune undervejs luftede muligheden for at splitte rapporten op, så kommunen og lufthavnen udgav hver deres rapport.

»Som tidligere tilbudt kan vi fjerne kommunens kapitel fra selve rapporten og udgive den som et bilag – måske endda helt separat som en baggrund for kommunernes punkter i handleplanen,« skrev kommunens sagsbehandler, der også sammenfattede problemstillingen i en mail i november 2023.

»Spørgsmålet er, om vi helt kan nå det fælles produkt, den ene fælles rapport, eller om vi skal gøre noget andet.«

Ved et møde med lufthavnen i februar 2024 gjorde kommunerne desuden opmærksom på, at de »oplevede, at arbejdet med PFAS-rapporten har været gået i stå siden efteråret«.

I dag afviser Tårnby Kommune gennem sin kommunikationsafdeling, at der var problemer med samarbejdet med lufthavnen.

»Det sker løbende, at projekter bliver forsinkede,« hedder det i et uddrag fra det kommunale svar, hvor det også fremgår, at »vi har et godt samarbejde med lufthavnen, og det har ikke været på tale at ophæve samarbejdet om undersøgelsen«.

Samtidig mener kommunen ikke, at forsinkelsen af rapporten har haft konsekvenser for spredningen af PFAS:

»Det er usandsynligt, at det har haft nogen betydning.«

Lufthavnen udleder stadig PFAS-holdigt vand i Øresund fuldt lovligt, og forureningen er i målinger under grænseværdierne, som myndighederne har vedtaget.