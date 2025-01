Til en nytårskur er der tradition for både at gøre status og se fremad. Dragør Nyt bad derfor nogle af deltagerne til Dragør Erhvervs nytårskur 2025 om at vurdere temperaturen på Dragørs erhvervsliv netop nu. Konklusionen var noget lunken, men der er mange ideer til at få temperaturen til at stige.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Rasmus Gundelund Nielsen melder erhvervslivet klar til mere udvikling. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Rasmus Gundelund Nielsen

Formand for Dragør Erhverv

»Jeg ser erhvervslivet i Dragør som noget, der står klar til, at der skal ske noget. Hvis vi ser på havnen, så kan jeg jo ikke huske, hvornår den sidste færge sejlede ind, men vi står stadig med et noget nedslidt område og en tom værftsgrund. Der skal ske noget. Vi står jo også overfor måske at kunne få et Erhvervsområde Nord. Her er der også masser af muligheder.

Vi er begrænsede herude på grund af vores nærhed til lufthavnen. Der er regler for blandt andet støj og støjzoner, man kan blive overrasket over. Derudover kan vi i Dragør godt forfalde til ‘det plejer vi’. Vi stræber ikke altid efter forandringer. Men nogle gange skal der måske til at ske noget. En sidste udfordring er, at vi har et supernærdemokrati herude. Politikerne møder jo alle, de træffer beslutninger for, hele tiden. Nærheden er et kæmpe plus. Men det kan også gøre det svært at træffe upopulære beslutninger.

I Dragør Erhverv vil vi være aktive i dialogen, give os til kende, søge viden og turde sige flere ting højt.«

Rikke Thygesen kalder Dragør for en soveby. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Rikke Thygesen

Iværksætter i netværksvirksomheden Miss Network

»Dragør er en soveby. Jeg kalder det Korsbæk. Hvad er der sket erhvervsmæssigt i Dragør de seneste år? Der sker alt for lidt, og der er virkelig mange driftige folk i byen. Men når de skal gennemføre forandringer, får de alt for ofte et nej. Det er dræbende. Det er en af grundene til, at jeg laver stort set alle mine aktiviteter i København eller i Jylland.

Vi trænger til bedre branding. Lad os komme ud under tunnelen. Selvfølgelig kan vi tiltrække mere erhvervsliv, men vi skal tænke stort, og politikerne og kommunen skal være mere fleksible, agile og omstillingsparate. Jeg glæder mig til at stille kritiske spørgsmål til dem alle op til kommunalvalget. De skal hjælpe os med at løfte den her perle. Lige nu sover politikerne. Det gør erhvervslivet ikke, og så forsvinder vi ud af byen.

En af mine kæpheste er, at vi bør få en lille købmand på havnen. Vi får ikke en Irma, men en lille købmand kan godt overleve. Det vil betyde så meget for beboerne i den gamle by, turisterne og de sejlende. Hvad med at skabe liv i den gamle skurby? Lige nu har vi ikke andet end ny asfalt på havnen.«

Brian Jønch vil ikke flytte sin virksomhed til Dragør uden metro. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen

Brian Jønch

Direktør i it-virksomheden MainBrain

»Min virksomhed ligger i Bella Center. Jeg vil egentlig gerne have, at den lå herude, for så kunne jeg cykle på arbejde, men de fleste af mine ansatte – og nu skal jeg også til at ansætte flere – tager offentlig transport på arbejde, og så duer det ikke, at vi ligger her i Dragør. Så det eneste, der kunne få mig til at rykke MainBrain herud, var faktisk, hvis vi fik en metro herud. Det fungerer simpelthen ikke med kun at have 250S, hvis man skal tiltrække arbejdskraft udefra. De få gange, jeg har skullet med bussen selv, kommer den ikke til tiden.«

»Men jeg elsker Dragør, og jeg elsker, at der er mange, der starter noget nyt op herude. Det har min egen datter på 22 år også lige gjort. Hun har startet en virksomhed med fokus på metaannoncering. Så der er da muligheder. Men det er vigtigt at tænke både boligstrategi og erhvervsstrategi på samme tid. Nu hvor vores tre piger ellers er ved at være voksne og flyttet hjemmefra, har min kone og jeg talt om at flytte ind i en lejlighed i København. Men så protesterer vores piger, for de vil tilbage hertil, når de selv får børn. Så vi bliver her nok også.«