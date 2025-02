Drømmen levede i syv år

Lisa og Christian Johansen har drevet blomsterbutikken sammen i syv år. Foto: Tim Panduro.

På kontoret i et baglokale hos Store Magleby Blomster ligger en plastikpose fyldt med små papirlapper.

Det er kundeordrer fra den seneste tid. Folk, der har skullet fejre fødselsdage og bryllupper. Tage afsked med en, de har kær i kirken lidt længere oppe ad vejen. Eller blot markere årets gang med en juledekoration eller en buket i de rigtige farver.

Det er som sådan ikke på grund af kundemangel, at blomsterbutikken, der som den første byder folk velkommen til Store Magleby, når de kører ind på Englandsvej, lukker ved månedens udgang. Men det er en hård branche.

Selvom mange er trofaste mod butikken, har søskendeparret Lisa og Christian Johansen, der ejer butikken i fællesskab med blomsterleverandøren Marcel de Wit, ikke kunnet få en forretning ud af det, der lever op til den tid, butiksdriften tager.

»Fra begyndelsen troede vi, at vi kunne få det hele op at køre. Vi brugte lang tid på at male og sætte i stand, og vi prøvede at lave drivhusene. Vi havde også planlagt at lave en form for orangeri, der kunne være indgang til butikken, men så langt nåede vi ikke,« siger Christian Johansen om butikken, der, da den toppede, havde 12 ansatte. I dag er der to på fuldtid og to, der arbejder om eftermiddagen.

Da søskendeparret overtog butikken i 2018, var det med tanke om, at de omkringliggende drivhuse skulle aktiveres, og at der foruden afskårne blomster også skulle sælges planter. Det måtte de dog droppe efter et par år. Konkurrencen fra specielt de lokale supermarkeder var for hård.

»Supermarkederne kan sælge planter til stort set den pris, som vi køber dem hjem for. Vi er selv forbrugere. Vi ved, hvordan det er. Vi er ikke bitre, og vi er meget glade for de kunder, som har støttet os,« siger Christian Johansen.

»Vores kunder er meget ærlige. Jeg har oplevet flere, der siger, at de ikke har været så gode til at købe hos os, fordi de har brugt Netto i stedet. Jeg har respekt for den ærlighed, og mange af dem har støttet os ved at købe deres afskårne blomster hos os,« tilføjer Lisa Johansen.

Blomster i generationer

Blomster har altid været en del af livet for søskendeparret Lisa og Christian Johansen, der er vokset op i Dragør og stadig bor i henholdsvis Søvang og Store Magleby.

Deres farfar og farmor åbnede en blomsterforretning på Amagerbrogade i 1942. Godt 20 år senere flyttede de butikken til Lyongade.

Bristol Blomster, som den kom til at hedde, bliver i dag ledet af Christian Johansen. Søskendeparrets far og onkel åbnede siden Amager Plantecenter, som blev solgt til Plantorama, der i dag driver butikken på Englandsvej.

Man kan nærmest tale om en cirkel, der bliver sluttet – for Plantorama er en konkurrent til Store Magleby Blomster, men da den hed Amager Plantecenter, var det en konkurrent til det daværende gartneri, der i 2018 blev købt af Lisa og Christian Johansen.

Det gav ikke ondt blod mellem de tidligere og nuværende ejere. Ifølge Lisa Johansen har den tidligere ejer – der også var ud af et gartnerdynasti, som havde drevet gartneri på stedet siden 1899 – stadig nøgle til butikken, og de har et tæt forhold.

Fortsætter på Amager

Lisa og Christian Johansen fortsætter med familiesamarbejdet. Lisa Johansen rykker ind i Bristol Blomster, når døren i Store Magleby bliver lukket for sidste gang. Her vil hun fortsætte med det, der har været hendes passion, siden hun som 13-årig begyndte at hjælpe i farens butik.

»Jeg har stået i Bristol Blomster i en del år, inden jeg kom herud, og jeg har også været med til at oplære nogle af dem, der arbejder derinde. Selvom jeg er blevet tilbudt arbejde andre steder, vil jeg fortsætte med blomsterne. Det handler om at være loyal over for familien, men også om, at jeg ville blive rastløs på et kontor, og at jeg ville dø indeni ved at stå ved en maskine. Jeg er så glad for det kreative i blomsterne,« siger hun og udtrykker håb om, at kunderne vil følge med til Lyongade.



»Jeg ved, at vore kunder er glade for os, og der er jo kun 14 minutters kørsel ekstra til Lyongade. Vi har haft kunder herinde, der har grædt, og jeg sidder og svarer på mails fra alle de kunder, der har skrevet om, at de er chokerede over lukningen. Jeg får selv tårer i øjnene, når jeg læser deres mails,« siger Lisa Johansen, der lover at bringe blomster gratis tilbage over kommunegrænsen, hvis kunder bestiller online.



For Lisa Johansen handler det om at komme tilbage til en normal hverdag, når butikken lukker. I julen var arbejdsdagene ofte på 12 timer, og selv uden for højtiderne kan det være hårdt.



»Efter lukketid har jeg nogle gange stået med 30-40 ordrer, jeg skulle lave. Men vi har mange begravelser, og man siger ikke nej, når nogen har mistet,« siger hun.

De sidste gartnerier

Når Store Magleby Blomster lukker, er det ikke kun et personligt farvel for Lisa og Christian Johansen. Det er også farvel til en flig af fortiden, til 126 års gartneridrift på stedet og til en af de sidste rester fra en tid, hvor gartnerierhvervet var altdominerende i Store Magleby, som var hovedstadens spisekammer igennem flere århundreder.

»Kunderne og historien er årsagen til, at vi har trukket lukningen i et par år,« siger Christian Johansen.

»Det er en hård, men fantastisk branche, og vi har stor respekt for historien, men der er blevet for hårdt for os at fortsætte. Da vi købte butikken, var det en drøm, der gik i opfyldelse. Men den er ikke blevet helt indfriet. Tallene lyver desværre ikke.«



Butikken og arealerne er nu sat til salg – men hvad der kommer til at ske, ved søskendeparret ikke. De forventer dog, at bygningernes tid som gartneri og blomsterbutik er definitivt ovre.

I de gamle drivhuse ligger forskellige spor fra fortiden. Foto: Tim Panduro.

Butikken er indrettet i gartneriets gamle garagebygning. Foto: Tim Panduro.

Der var planer om at udvide med et havecenter, men fokus kom til at ligge på de afskårne blomster. Foto: Tim Panduro.

De gamle drivhuse fortæller historien om et Store Magleby, der tidligere var domineret af gartnerier. Foto: Tim Panduro.

Et gammel kasseapparat ligger i et baglokale. Foto: Tim Panduro.

Farvede bånd er en del af en festlig blomsterindpakning. Foto: Tim Panduro.

Mange kunder er kede af at sige farvel og kigger forbi for at tage afsked. Her er det Annelise Mehlsen, som ofte kigger forbi for at få friske blomster. Foto: Tim Panduro.

Planen var at udvide med handel i drivhusene, men de gamle strukturer var ikke helt solide nok til at være kundeegnede. Før planen blev opgivet, opkøbte søskendeparret dog indkøbsvogne til kunderne. Foto: Tim Panduro.

Med 30 års erfaring i fingrene går det stærkt, når en buket skal pakkes ind. Foto: Tim Panduro

Sådan så gartneriet ud i sine velmagtsdage.