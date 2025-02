Museum Amager skal nytænke sig selv: Spørger publikum til råds

Musum Amager håber på, at mange vil deltage i undersøgelsen. Både dem, der ofte besøger museet, men bestemt også dem, der ikke gør. Arkivfoto: Torben Stender.

Museum Amager og Greve Museum har sammen modtaget støtte fra Augustinus Fonden til at gennemføre en markedsanalyse, der skal styrke deres tilknytning til lokalsamfundene.

Projektet er lagt i hænderne på kulturkonsulenterne fra firmaet RasmussenNordic, som skal stå for både dataindsamling og udviklingen af en fremtidig publikumsstrategi for museerne.

En grundig undersøgelse

Ifølge Søren Mikael Rasmussen, der er direktør for RasmussenNordic, handler undersøgelsen om at finde ud af, hvordan borgerne i Dragør Kommune og Tårnby Kommune ser på Museum Amager.

»Vi undersøger, hvordan folk bruger museet i dag, hvad de godt kan lide, og hvad de måske savner. Vi vil også gerne finde ud af, hvad der afholder nogen fra at besøge museet,« forklarer han.

Undersøgelsen bliver sendt ud gennem flere kanaler, herunder i nærværende avis, på sociale medier og på fysiske plakater i kommunerne. En QR-kode leder direkte til spørgeskemaet, og RasmussenNordic håber på at få mellem 300 og 400 svar.

»Hvis vi når det antal, kan vi lave en repræsentativ analyse, som virkelig kan give os indsigt i, hvad folk i området ønsker sig,« siger Søren Mikael Rasmussen.

Museumsdirektør Søren Mentz forklarer, at projektet er en vigtig del af museets arbejde med at tilpasse sig en tid, hvor lokale museer skal have en klarere profil.

»Vi er som et lille, lokalt museum nødt til at nyfortolke os selv for at forblive relevante. Projektet starter med at spørge: Hvordan ser vores gæster os? Hvad forventer de? Vi skal sikre, at museet kan skabe værdi og relevans for folk i både Dragør og Tårnby,« siger han.

Museet ønsker samtidig at appellere til nye målgrupper – herunder tilflyttere til Dragør, der måske ikke har en stærk lokalhistorisk tilknytning.

»Vi skal finde måder at inkludere dem på, uden at de behøver at have lokalhistorisk baggrund. Det handler om at skabe fællesskaber og gøre museet til et sted, hvor nye og gamle borgere kan mødes,« tilføjer han.

Et nyt brand

Spørgeskemaet kommer til at være åbent for besvarelser i tre uger fra den 29. januar. Men projektet slutter ikke her. RasmussenNordic skal også hjælpe Museum Amager med at udvikle en ny publikumsstrategi baseret på analysens resultater.

»Strategien skal sikre, at museet bliver endnu mere relevant for lokalsamfundet. Det kan være alt fra nye udstillinger og aktiviteter til måder at kommunikere museets tilbud på,« forklarer Søren Mikael Rasmussen.

Et særligt fokus i projektet er også at undersøge museets brand – hvordan det opfattes, og hvordan det kan styrkes. Det er første gang, at der bliver gennemført en sådan analyse på lokalmuseer i Danmark.

Søren Mentz peger på, at museet skal udvikle sig i takt med lokalsamfundet og den omliggende befolkningssammensætning.

»I Dragør har der været en stærk lokalhistorisk bevidsthed, men nye generationer og tilflyttere har ikke nødvendigvis den samme tilknytning. Vi skal derfor finde nye måder at skabe relevans og fællesskab på,« siger han.

Søren Mentz understreger, at museet også skal udfordre forestillingen om, hvad det vil sige at være et lokalt museum. Han påpeger, at mange forbinder Museum Amager med de hollandske indvandrere og deres historie, men at det samtidig er vigtigt at formidle nutidens lokale identitet og udvikling.

Projektet løber frem til sommeren 2026, hvor museerne forventes at stå med en klar plan for, hvordan de kan udvikle sig og tiltrække endnu flere besøgende fra både Dragør, Tårnby og omegn.