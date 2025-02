Vi kan nemt få nedbragt luftforureningen fra lufthavnen

Fra den 1. januar er der indført en passagerafgift på flyrejser. Foreløbig er det kun en mindre del af afgiften, der går til at støtte den grønne omstilling af luftfarten. Hovedparten går til at forhøje ældrechecken.

Først fra 2030 vil der blive brugt mere til grøn omstilling. Politik har sin egen logik. Men vejen behøver ikke at være så lang. Vi behøver ikke vente i så mange år, før der sker noget, som vi virkelig kan mærke.

Farnborough Airport tilbyder miljøvenligt flybrændstof til samme pris som almindeligt flybrændstof.

Lufthavnen er Englands travleste business lufthavn sydvest for London og besluttede allerede i 2021 at påbegynde grøn omstilling. Det skete efter hårdt pres fra lokalsamfundet og partikelmålinger over det tilrådelige.

I dag er lufthavnen en af verdens førende lufthavne til at tilbyde miljøvenligt flybrændstof (kaldet sustainable aviation fuel – SAF).

Den leverer allerede mere end en million liter om året til flyene. Målet er at nedbringe luftforureningen med 91 procent. Lufthavnen tilbyder endda at levere det miljøvenlige brændstof til samme pris som almindeligt flybrændstof.

Lufthavnen under kraftig udvidelse

Københavns Lufthavn har som mål at fordoble passagertallet og tredoble luftfragten. Det vil betyde mere end en fordobling af partikelforureningen, medmindre man begynder at bruge miljøvenligt flybrændstof.

Vi har endda en borgmester, som er medlem af den rådgivende vækstkomité CPH Advisory Committee.

Vi ved ikke, hvilken rolle Kenneth Gøtterup har i denne komité, men her er da en oplagt mulighed for, at han sammen med Tårnbys borgmester, der også har sæde i komiteen, presser på, så man ikke kun udvikler på antallet af flyvninger, men også på nedbringelse af partikelforureningen – og i øvrigt også på nedbringelse af PFOS-forureningen af vores grøfter og grundvand.

Lad os nu komme i gang.

I dag bruger vi stadig flere kræfter på at måle på partikelforureningen fra lufthavnen, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. Men hvad med også at bruge kræfter på at finde ud af, hvordan man kan påbegynde anvendelsen af miljøvenligt flybrændstof?

I Danmark vil vore politikere jo gerne være grøn rollemodel for hele verden. Og når de kan finde ud af det i Farnborough, kan vi vel også.

For eksempel har personale fra Heathrow Airport været i Københavns Lufthavn for at lære om snerydning. Vi kan måske sende folk til Farnborough til oplæring om anvendelse af miljøvenligt flybrændstof (SAF)? Hvad venter vi på?

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand.jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)