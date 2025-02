Mistænkelig drone lukkede lufthavnen fredag – sagen efterforskes stadig

Lukningen af luftrummet skabte forsinkelser, og 12 fly måtte omdirigeres til andre lufthavne. Arkivfoto: Tim Panduro.

Fredag aften den 31. januar blev luftrummet over Københavns Lufthavn midlertidigt lukket på grund af observation af »mistænkelig droneaktivitet« i området.

Naviair, som kontrollerer luftrummet, traf beslutningen om at lukke luftrummet over Københavns Lufthavn, så ingen fly kunne lette eller lande. Lukningen skete klokken 22.41 og varede i cirka halvanden time til klokken 00.17.

»Vi kan ikke sige så meget konkret af hensyn til sikkerheden. 12 fly blev omdirigeret til andre lufthavne, og det påvirkede omkring 1.500 passagerer,« skriver Rasmus Baad, der er presserådgiver i Københavns Lufthavn, i en mail til Dragør Nyt.

Efterforskning i gang

Politiet blev straks involveret og oplyste på X, at man var til stede ved Avedøre Holme og Amager Fælled for at undersøge aktivitet fra de observerede droner. Til TV2 oplyste politiet, at man i forbindelse med undersøgelsen også selv havde sendt en drone i luften.

Ligesom lufthavnen holder både Naviar og Københavns Politi kortene tæt ind til kroppen, mens sagen efterforskes. Mandag formiddag er meldingen fra Københavns Politi ganske kontant:

»Udover hvad der har været fremme i medierne i weekenden, har vi ikke yderligere. Sagen efterforskes, og vi udtaler os ikke nærmere om verserende efterforskninger.«

Naviair bekræfter, at lukningen af luftrummet skyldes droneaktivitet tæt på lufthavnen, men man har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Hvis du ser droner

Det er bare nogle uger siden, at et stort antal natlige droner ved Sydstranden vakte undren blandt flere borgere i Dragør. Dengang sagde vicepolitiinspektør Lasse Michelsen således:

»Der er mange steder, hvor det er helt i orden at sætte hobbydroner op, men ved lufthavnen er det ikke tilladt at flyve med droner. Vi er naturligvis opmærksomme på henvendelser, hvor der kan være tale om droner, der ikke bare er til hobbybrug, og vi tager dem meget alvorligt.«

Fredagens lukning af luftrummet understregede alvoren, og Lasse Michelsen opfordrer igen alle til at kontakte politiet hurtigst muligt, hvis man selv observerer mistænkelig droneaktivitet.

»Kontakt politiet på 114, så vi har mulighed for at undersøge det. Og har man selv en drone, er det en rigtig god idé at sætte sig grundigt ind i reglerne,« lyder opfordringen fra vicepolitiinspektøren.