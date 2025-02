Borgmesterens nyhedsbrev – 2025 bliver et travlt år

Kommunalbestyrelsen er kommet i fuld gang med det politiske arbejde i 2025, og det bliver et travlt år – ikke mindst på grund af flere nationalt vedtagne reformer.

Men det er jo også valgår, hvor vi til november skal til valgstederne og på bedste demokratisk vis sætte retningen for Dragør i de næste fire år. Jeg ser selv frem til valgkampen med mine kolleger fra alle partier –både de partier, der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, men også partier, der ikke er repræsenteret.

Jeg vil gøre mit til, at vi har en valgkamp, hvor den gode tone er i fokus, hvor vi har øjet på sagen, og hvor fakta anvendes i den politiske debat.

Boldbaner

Dragør Kommune skifter belysningen i alle offentlige bygninger og arealer til LED-belysning, der sparer på strømmen. Det er en god ting og en del af kommunens fokus på klimaet.

Vi har netop skiftet belysningen på boldbanerne, og det var et forløb med mange udfordringer og en sag, vi må tage ved lære af fremadrettet. Udskiftningen var planlagt i december og skulle være færdig lige op til jul. Den blev forsinket grundet vejrlig, hvor reparationsarbejderne ikke kunne gennemføres. Og da det endelig blev færdigt, var lyset så kraftigt, at der af hensyn til naboer og lufttrafikken måtte lukkes for det igen.

Det, der er sket, er, at der ved monteringen er sket en fejl, som ikke har været i overensstemmelse med den anvisning, som den tekniske rådgiver havde givet, og det efterfølgende har vist sig i samarbejdet med leverandør og rådgiver, at det har taget sin tid at få rettet fejlen.

Vi er nu kommet i mål, men sagen har givet mig stof til eftertanke og læring for fremtidige sager. En forsinkelse har haft uheldige konsekvenser for boldklubben med aflysning af træning. Det er beklageligt, og vi vil bestræbe os på, at vedligeholdelsesarbejde i videst muligt omfang planlægges, så det generer mindst muligt.

Lyskrydset Hartkornsvej/Kirkevej

I Dragør har vi generelt gamle og nedslidte lysanlæg. Derfor er der også lagt en plan for udskiftning, og ved udskiftningen af lyssignalet på Hartkornsvej/Kirkevej er vi løbet ind i udfordringer, da skiftet i de forskellige retninger er ændret i forhold til tidligere.

Bilister og cyklister har oplevet udfordringer med længere ventetid fra Hartkornsvej. Sagen er undersøgt, og leverandøren har lavet en anden indstilling end tidligere.

Der blev bestilt en ændring af dette, og det har efterfølgende vist, at der også er udfordringer med nogle gamle tekniske installationer i jorden, som skal spille sammen med lyssignalet.

Vores leverandør har på grund af mangel på arbejdskraft meldt ud, at de ikke kan levere ændringer før tredje kvartal i 2025. Vi er i gang med at undersøge, hvilke andre leverandører i Danmark der kan levere ændringer hurtigere. Og de erfaringer, der er draget i denne sag, tages med i planlægningen, når vi går i gang andre steder i Dragør.

Enggården

Kommunalbestyrelsen har nu modtaget den rapport, vi har bestilt om kvaliteten i plejen på Enggården. Den bliver politisk behandlet i starten af februar og peger på de områder, hvor der er behov for en faglig styrkelse af indsatsen.

Ledelsen er i gang med at udarbejde konkrete tiltag for de områder, hvor der skal ske forbedringer, hvorefter kommunalbestyrelsen orienteres om den videre proces. Jeg vil gerne understrege, at vi har mange dygtige medarbejdere på Enggården, og rapporten viser også, at medarbejderne har stor omsorg for borgerne.

Men der er brug for bedre struktur og planlægning. Der er fra den 1. februar 2025 tiltrådt en ny leder af Enggården, og jeg er glad for, at vi har kunnet beholde den chef, der har været interim chef de seneste måneder, og som sammen med medarbejdere og områdeledelse nu skal i gang med at styrke fagligheden på Enggården.

Kommunaløkonomisk forum

I januar afholdes der hvert år kommunaløkonomisk forum i KL for landets kommuner. Jeg var sammen med tre andre politikere fra Dragør – Lisbeth Dam Larsen, Nicolaj Bertel Riber og Helle Barth – repræsenteret ved forummet.

De to dage står i økonomiens tegn, fremtiden for kommunerne og de udfordringer vi står over for. Skal jeg tage én ting med mig, er det budskabet om den internationale uro og usikre situation, og at der fremover skal anvendes flere midler til Forsvaret.

Det betyder også, at det må forventes, at det får betydning for kommunernes økonomi i de kommende år.

Reformer

2025 bliver et reformernes år. Kommunerne står over for tre store reformer. Det er nationalt besluttet reformer på blandt andet ældreplejen, beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet.

Endelig skal også den grønne trepart virkelighedsgøres. Det kommer til at tage tid, og vi kommer til at skulle anvende en del ressourcer på dette i kommunerne.

Grøn trepart

Med »Aftale om et Grønt Danmark« og »Aftale om Implementering af et Grønt Danmark« får kommunerne fremover ansvaret for planlægning og implementering af indsatsen for at omlægge landbrugsarealer til natur.

Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der tager udgangspunkt i de eksisterende såkaldte vandoplandsstyregrupper.

Dragør Kommune afvander til to vandoplande: Køge Bugt og Øresund. Aftalen medfører, at der skal udpeges en kommunerepræsentant til de lokale grønne treparter, og fra Dragør er henholdsvis Helle Barth (V) og Nicolaj Bertel Riber (A) udpeget.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester