Dragør Kommune skal have ny direktør

Pia Holm Nielsen, der nu skifter direktørjobbet i Dragør Kommune ud med et i Ballerup.

Pia Holm Nielsen, der har været direktør i Dragør Kommune i tre år, stopper for at blive teknisk direktør i Ballerup Kommune. Hun begynder i sit nye job den 1. marts.

Pia Holm Nielsen har stået i spidsen for områderne teknik, plan og erhverv samt sundhed, pleje og rehabilitering i Dragør Kommune, og borgmester Kenneth Gøtterup takker for hendes indsats og ønsker hende tillykke med direktørjobbet i en stor kommune som Ballerup.

»Vi er både stolte og lidt ærgerlige over at skulle sige farvel til Pia. Hun har været en dygtig og vellidt direktør, som har bidraget med stor faglighed og engagement til Dragør Kommune. Vi ønsker hende alt det bedste i det nye kapitel hos Ballerup Kommune. Vi går nu straks i gang med at rekruttere for at have en samlet direktion på plads så hurtigt som muligt,« siger han i en pressemeddelelse.

Pia Holm Nielsen sender også tak den anden vej.

»Det har været en fornøjelse at arbejde i kommunen, og jeg er taknemmelig for det samarbejde, jeg har haft med både medarbejdere, ledere, politikere, borgere og erhvervslivet,« udtaler hun i samme pressemeddelelse.