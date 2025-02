Støj, partikler og politisk debat: Mange ville høre om udfordringer med lufthavnen

Der var pæn tilstrømning, inden mødet begyndte – de fleste tomme pladser blev fyldt, efterhånden som folk indfandt sig. Foto: Tim Panduro.

Omkring 250 mennesker mødte op, da der mandag var stormøde på Tårnby Gymnasium. Mødet var arrangeret af gruppen Borgere mod Lufthavnsforurening, og temaet var udfordringerne med blandt andet den planlagte udvidelse af og støj og partikelforurening fra Københavns Lufthavn.

Fire eksperter var indkaldt til at fortælle om den foreløbige forskning på området. Blandt dem var Thomas Ellermann, der er seniorforsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.



Han kunne blandt andet fortælle, at udfordringen med ultrafine partikler er svær at klarlægge præcist, fordi verdenssundhedsorganisationen WHO endnu ikke har fastsat en grænseværdi.



Han opfordrede alligevel til, at det bør klarlægges, hvilken indflydelse lufthavnens udvidelse vil få på udbredelsen af ultrafine partikler, og han tog også fat i en anden problemstilling:



»Man bør gøre noget for at kortlægge lugtgenerne,« sagde han til stort bifald fra publikum.

Panel uden Dragør

Mødet var – forståeligt nok, hvis man tager placeringen i betragtning – meget målrettet Tårnbys befolkning.

Det afspejlede sig da også i det politiske panel, der var domineret af Tårnby-politikere. Dog var Folketinget repræsenteret med to personer, mens Københavns borgerrepræsentation var repræsenteret med en enkelt politiker. Kun Dragør manglede i panelet.

Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, var ganske vist inviteret – men kun til at overvære mødet, fortæller han i en mail.



»Da der ikke var tale om en invitation til debat hvor Dragør Kommune skal deltage i debatpanelet, har jeg ikke gjort yderligere,« skriver han og understreger, at han gerne deltager i debatter om emnet.



»Hvis der en anden gang kommer en invitation til at deltage i en paneldebat om lufthavnen, vil jeg deltage, og kan jeg ikke deltage, vil der blive udpeget et andet medlem fra kommunalbestyrelsen til at deltage,« skriver han.

»Jeg er helt enig i, at det er en vigtig debat. Derfor er jeg også meget tilfreds med de undersøgelser, der på nuværende tidspunkt er sat i gang fra ministerens side, og at Dragør Kommune efter en henvendelse fra os er inkluderet i undersøgelserne. Nedbringelse af forureningen er ikke en beslutning, vi kan tage i kommunerne. Det skal tages af Christiansborg og EU. Men det er vigtigt, at vi i kommunerne sætter fokus på det,« hedder det fra Kenneth Gøtterup.