Ejerforeningen GF Vierdiget lades i stikken

På kommunalbestyrelsesmødet i torsdags blev en ejerforening og dens frivillige bestyrelse smidt under bussen.

Borgmesterens flertal bestod denne gang af seks fra Det Konservative Folkeparti og to Venstre-folk. Dermed kunne borgmesteren med de otte stemmer beslutte, at cirka 90 rækkehusejere skal finde sig i, at fire rækkehusejere i GF Vierdiget nu kan lade deres airconditionanlæg brumme dag og nat hele sommeren i et meget tætbebygget rækkehuskvarter på den gamle Vierdiget-grund – på trods af at et overbevisende flertal på ejerforeningens to seneste generalforsamlinger har sagt nej til installation af sådanne anlæg.

Hvad værre er – der er yderligere dispensationsansøgninger på vej!

Hvad går sagen ud på?

Sagen går ud på, at et antal rækkehusejere har købt og installeret et airconditionanlæg (typisk en enhed, der udelukkende kan fjerne varme fra luften indendørs og sende den udendørs: sådanne anlæg koster typisk 8.000-12.000 kroner).

Problemet med et airconditionanlæg er, at det kører om sommeren, hvor folk ofte sover med åbne vinduer om natten, og i en rækkehusbebyggelse er det et stort problem. Teoretisk kan naboens soveværelse ligge cirka tre meter fra dette anlæg, fordi rækkehusene helt naturligt ligger klos op ad hinanden.

På to generalforsamlinger efter hinanden er sådanne airconditionanlæg blevet stemt ned af et stort flertal af ejerforeningens medlemmer. Alligevel har fire rækkehusejere trodset flertallets ønsker og købt og installeret sådanne anlæg – og i torsdags gav borgmesteren og hans flertal opbakning til de fire beboere.

Det er ikke i orden, og det skaber naturligvis en dårlig stemning i ejerforeningen, hvor frivillige rækkehusejere i bestyrelsen skal agere »politi« over for rækkehusejere, som blot er ligeglade med flertallets holdninger.

Det tekniske?

I virkeligheden drejer denne sag sig om støj – og ikke om rørføringer. Et airconditionanlæg er lovligt at installere, når afstand til skel og visse støjparametre er overholdt hen over døgnets 24 timer. Et sådant anlæg skal installeres minimum to en halv meter fra skel, og da der er cirka seks meter mellem rækkehusene, så skal anlægget stå lige i midten af rækkehuset, og så skal anlægget overholde støjgrænserne.

Flertallet har besluttet at forbyde airconditionanlæg. Beslutningen fremgår af foreningens husorden, men den er ikke indarbejdet i vedtægterne eller tinglyst som en servitut. Sidstnævnte tænkes at ske på generalforsamlingen i marts 2025.

Hvorfor så »rørføringer«? Jo, for at et airconditionanlæg kan køre på første sal i GF Vierdiget, skal der trækkes nogle ucharmerende rørføringer uden på husene – og det er i strid med lokalplanen. Lokalplanen regulerer ikke opsætning af airconditionanlæg, men kræver dispensation for ekstern rørføring på facaderne.

Så rent forvaltningsteknisk er rørene til airconditionanlægget lige nu problemet og ikke støjen. Sagt meget enkelt: De frivillige i ejerforeningen kæmper både mod støj om natten og mod grimme rørføringer på bygningskroppene – og alligevel stemmer borgmesterens flertal foreningen ned?

Borgmesterens argumentation?

I spørgetiden efter kommunalbestyrelsesmødet spurgte en repræsentant for GF Vierdiget ind til, hvorfor borgmesterens politiske flertal ikke inddrager bestyrelsen i GF Vierdiget, inden man tager beslutninger?

Forvaltningen har tidligere kommunikeret til ejerforeningen, at man – set fra forvaltningens side – ser bestyrelsen som en tæt samarbejdspartner, når det drejer sig om dispensationer fra lokalplan og forhold, som naturligt har interesse for foreningen. I denne sag har hverken forvaltning eller borgmesterens politiske flertal respekteret dette.

Borgmesterens svar til repræsentanten for GF Vierdiget var kort fortalt, at han selv dagen før havde været på besøg, og at det var meget få beboere, der søgte om dispensation for rørføringen. Dermed forholder borgmesteren sig reelt ikke til spørgsmålet om hverken proces eller støj.

Det er beskæmmende

Med andre ord: Borgmesteren forholder sig ikke til det virkelige problem, men vælger i stedet med et snævert flertal at underkende beboerdemokratiets klare og gentagne flertalsbeslutning om ikke at tillade airconditionanlæg. Det er beskæmmende.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe

Medlem af kommunalbestyrelsen for liste T