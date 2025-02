Festival på scenen på Tårnby Gymnasium

Uge fire var noget helt særligt for eleverne på Tårnby Gymnasium & HF, da årets musical spillede for totalt udsolgte huse.

Forestillingen, der var en nyskrevet festivalfortælling, ramte plet med sit tema om de unges kamp for at stå ved sig selv midt i festlighederne.

Dramasalen på Tårnby Gymnasium & HF blev forvandlet til en autentisk festival med telte, hegn, en toiletvogn og et liveband i centrum.

Publikum blev også forkælet med pophits fra ungdommens populærkultur, der fik salen til at swinge.

Musicalen var resultatet af et kreativt samarbejde med to tidligere elever fra Tårnby Teater, der hjalp med at forme historien og bringe den til live. Nu kan holdet bag musicalen puste ud efter en lang prøveperiode, der kulminerede med tre forestillinger i ugens løb.

På trods af vintermørke og regnvejr formåede skuespillerne at skabe festivalstemning i dramasalen. Foto: Tårnby Gymnasium.