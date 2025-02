Kold luft på Vierdiget

Formelt drejer sagen sig om den smalle, sorte skinne, der løber op langs altanen. Foto: Tim Panduro.

Reelt handler diskussionen om, hvorvidt man må have denne stående ved sit rækkehus. Foto: Tim Panduro.

Fire sorte skinner med rør er blevet det helt store stridspunkt i Grundejerforeningen Vierdiget og blandt flere kommunalpolitikere.

Rørene fører til udendørs airconditionanlæg ved fire rækkehuse i det kystnære boligkvarter – og reelt er det airconditionanlæggene, der er årsagen til striden.

34 grader i februar

Søren Eriksen bor med sin familie i yderste husrække mod Øresund. Det er en solrig placering, og i et umådeligt energieffektivt byggeri sikrer det indendørs tropeklima året rundt. Derfor er aircondition nødvendigt, fortæller han.

»Det er et sindssygt varmt hus. På vinterdage, hvor solen skinner, kommer vi let over 30 grader herinde. Vi har målt 34 grader på vores termostat i soveværelset i februar,« siger han.

Trods varmeudfordringerne besluttede et flertal af grundejerforeningens medlemmer i marts 2023, at det ikke skal være muligt at etablere airconditionanlæg.

»Udfordringen med aircondition er støjen,« siger bestyrelsesmedlem Line Dyris, der udtaler sig på bestyrelsens vegne.

»Når man vælger at købe et rækkehus, bør man også købe ind på fællesskabsprincippet og tage hensyn til sine naboer,« siger hun.

Beboerflertallets beslutning er kun skrevet ind i grundejerforeningens husorden – og dermed er den alene en henstilling til beboerne om at rette ind efter beslutningen.

Dragør Kommune har da også godkendt airconditionanlæg hos flere beboere efter gældende regler – blandt andet i forhold til maksimal støj . Derfor er rørene blevet stridens kerne, for uden rør er der ingen effekt af anlæggene.

Lokalplanen forbyder som udgangspunkt udvendig rørføring – men det er ikke muligt at føre dem inde i husene på grund af de tekniske installationer i bygningerne, og derfor har beboerne søgt en dispensation, der netop er blevet vedtaget med det smallest mulige politiske flertal.

Frygter nattestøj

Men foreningsdemokratiet bør respekteres – og det bør naboerne også, lyder modargumentet fra grundejerforeningens bestyrelse.

Efter at det mindst mulige flertal i kommunalbestyrelsen på sit seneste møde godkendte rørføringen, ser hun et bekymrende scenarie for sig.

»I det ene hus lukkes vinduet og anlægget sættes til, når de går i seng, imens det næste hus åbner vinduerne for natten. Sidstnævnte skal så leve med larmen.«

Grundejerforeningens bestyrelse havde håbet, at den politiske beslutning kunne have været udsat til efter foreningens generalforsamling i slutningen af marts. Her skal beboerne stemme om, hvorvidt forbuddet mod aircondition skal tinglyses. Tinglysningen er nødvendig for, at forbuddet får retsvirkning og kan bruges i eventuelle retssager.

Søren Eriksen har dog ikke den helt store forståelse for problemstillingen, men ser store konsekvenser for bebyggelsens beboere.

»Da jeg satte aircondition op i begyndelsen af 2021, var et forbud aldrig blevet diskuteret, og vi har alle kommunale godkendelser. Anlægget lever op til de krav, der er. Et forbud vil kun gælde fremadrettet, og derfor kommer man til at dele beboerne op i et A-hold, der har aircondition, og et B-hold, der aldrig må etablere det,« siger han.

Line Dyris ser til gengæld et forbud som en mulighed for at bremse en potentiel støjgene.

»Vi vil meget gerne undgå nabostridigheder. Hvis dispensationen bliver endelig, og beboerne på Vierdiget vælger ikke at tage hensyn til deres naboer, er der risiko for, at der bliver opsat mange airconditionanlæg på Vierdiget. Dem, der bliver generet af støjen, kan ifølge Plan & Byg klage til Tårnby Kommune. Her får klagerne nok desværre ikke første prioritet, da vi er borgere i en anden kommune – og klager og nabostridigheder kommer nemt til fremadrettet at kunne give et rigtig kedeligt miljø i vores grundejerforening.«

God stemning

Både Søren Eriksen og Line Dyris bedyrer, at der er god stemning mellem naboerne på Vierdiget. Line Dyris retter da også i høj grad skytset mod Dragør Kommune.



»Helt tilbage under coronapandemien var der flere, der begyndte at sætte markiser, overdækning og aircondition op. Den daværende bestyrelse forespurgte hos Plan & Byg i Dragør Kommune, hvordan bestyrelsen skulle forholde sig. Svaret var, at bestyrelsen skulle agere kommunens forlængede arm og medvirke til, at grundejerforeningen fik lavet fælles retningslinjer til typeprojekter, som den enkelte beboer på Vierdiget kan bruge til ansøgninger om dispensation fra lokalplanen,« fortæller hun.

Det førte til, at der i slutningen af 2022 blev nedsat flere udvalg, der kiggede på forskellige ting – blandt andet airconditionanlæg.

På generalforsamlingen i marts 2023 blev der præsenteret et oplæg til dispensation om aircondition, og efter en stor debat om, hvorvidt man skulle tillade aircondition ved de enkelte rækkehuse, blev forslaget forkastet af et flertal af beboerne.

Politisk kamp

På Dragør Rådhus hersker der også stærk uenighed mellem politikerne. Da sagen blev behandlet på seneste kommunalbestyrelsesmøde, blev dispensationen til rørene vedtaget med blot otte mod syv stemmer. Kun Venstre og borgmesterpartiet Det Konservative Folkeparti stemte for.

»Dette er en kedelig sag, hvor en række egenrådige rækkehusejere tager sagen i egen hånd og ikke skelner til naboerne og de frivillige, ulønnede bestyrelsesmedlemmer i deres ejerforening. Personligt synes jeg, at sådanne anlæg er tudegrimme, og om sommeren er vi mange, der sover med åbne vinduer, hvor det vil være virkelig generende, hvis man skal lytte til naboens anlæg, der kører hele natten,« sagde Peter Læssøe fra liste T, der havde bedt om at få sagen på kommunalbestyrelsens dagsorden efter at have stoppet den i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, der almindeligvis tager stilling til dispensationer fra lokalplaner.

»Det undrer mig meget, at et politisk flertal vil godkende det mod generalforsamlingens flertal,« supplerede Lisbeth Dam Larsen fra Moderaterne.

Samme takt blev slået an af Flemming Blønd fra Sydamagerlisten.

»Det gør indtryk på os, at to generalforsamlinger har sagt nej til denne type anlæg,« sagde han.

Svær sag

Venstres Helle Barth, der er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, pegede på, at det formelt handler om rørføringen – men at airconditionanlæggene er godkendt. Samtidig fortalte hun, at forvaltningen havde afsøgt de juridiske muligheder, og at kommunen intet har med tinglysning at gøre.

Socialdemokraten Nicolai Riber kaldte det en »svær« sag og fortalte, at partiet havde skiftet holdning i forhold til tidligere i behandlingen.

»Vi stiller os på samme side som lokalplanen og grundejerforeningen, men hvis grundejerforeningen ændrer holdning på generalforsamlingen i marts, vil vi se på sagen igen. Men vi synes ikke, at vi har lokalplaner for sjov. Vi laver retningslinjer, der bør overholdes, og når det bakkes op af to demokratiske beslutninger i en ejerkreds, bør vi overholde disse,« sagde han.

Uenigheden sluttede ikke med det knebne byrådsflertal. I denne uges avis optræder læserbreve fra liste T og Det Konservative Folkeparti om sagen.

Hos grundejerforeningens bestyrelse er man ikke tilfredse med den politiske behandling.

»Vi har bedt om at få afgørelsen om dispensation til rørføring udsat, indtil vi kan nå at få et punkt om tinglysning af forbuddet med på vores kommende generalforsamling. Det ligger os meget på sinde, at den endelige beslutning bliver så demokratisk som muligt, og at der ikke dannes præcedens, når der nu ved afstemning på to generalforsamlinger har været et stort flertal, der har været imod aircondition. Derfor undrer det bestyrelsen meget, at administrationen og to partier i kommunalbestyrelsen tager fåtallets parti,« siger Line Dyris.