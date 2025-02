Selvfølgelig skal Dragør indgå i samarbejde

Inden for få uger offentliggør staten sin undersøgelse af kystsikring i hovedstaden. Vi forventer, at regeringen og Folketinget kommer med en hurtig udmelding om løsninger og finansiering – og vi presser på for en beslutning.

Hvorfor var det, at vi gik med i den statslige arbejdsgruppe?

Dragør Kommune deltager sammen med Tårnby, Hvidovre og Københavns Kommuner i den statslige undersøgelse af kystbeskyttelse i hovedstaden med fokus på beskyttelse af statslig infrastruktur.

Den statslige arbejdsgruppe undersøger mulighederne for kystbeskyttelse i de fire kommuner, og hvilke løsninger der er relevante for at matche blandt andet metroens og lufthavnens sikringsbehov. Der tages stilling til sikringsniveau, finansiering, miljø og tekniske forhold.

Ved at Dragør er med i denne arbejdsgruppe, er der fra transportministeren meldt ud, at det i praksis betyder, at uanset hvilken kystsikringsløsning der etableres – om det er en fælles, eller om vi kommer til at arbejde videre med Dragørs egen model – vil det være ambitionen, at staten hjælper Dragør med myndighedsarbejde og gennemførelse.

Et meget stort stykke arbejde, som vi ikke som kommune selv kan løfte. De fire borgmestre slår til lyd for, at finansiering af kystbeskyttelse i så stor skala, som vi ser på her, ikke kan lægges over på ejendomsejerne alene, da der er tale om investeringer i opretholdelse og sikring af væsentlig infrastruktur i hovedstaden.

12 ud af 15 mandater har taget ansvaret

Beslutningen om at gå ind i den statslige arbejdsgruppe blev taget af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Sydamagerlisten. Liste T valgte at stemme imod deltagelse i denne arbejdsgruppe.

Fra vores fem partiers side er signalet helt klart. Vi står sammen om at finde den bedste løsning for Dragør, men vi er også realistiske om, at etablering af kystsikring i det omfang, vi skal lave i Dragør, er af en størrelse, hvor vi som en lille kommune har brug for hjælp.

Vi er også en kommune med lang kystlinje – i alt cirka 13 kilometer. Vi har alle de benspænd, en kommune kan udsættes for: almindelige fredninger, Natura 2000-beskyttelse, fredede fortidsminder og fredskov på de strækninger, vi skal kystsikre.

Og endelig mener vi, at når kommuner rundt om os deltager i samarbejde med staten, så er det helt afgørende, at borgere i Dragør ikke stilles ringere.

Vi sender en hilsen

Hvordan den endelige politiske beslutningsproces på Christiansborg bliver, kan vi ikke få oplyst. Vi tror, at regeringen vil komme med et udspil, eventuelt i sammenhæng med en klimahandlingsplan II, og derefter vil der være forhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier.

Vi vælger derfor nu at sende en fornyet henvendelse til transportministeren og miljøministeren om Dragørs udfordringer og genopfriske vigtigheden af, at Dragør får den fornødne hjælp, samt de tiltag, som ministeren tidligere har været ude og sætte fokus på i forhold til Dragørs deltagelse i arbejdsgruppen.

Vi synes, at det er rettidig omhu at varetage Dragørs interesser. Og vi vil fortsætte med at presse på for en hurtig og retfærdig løsning, så Dragør får den nødvendige kystsikring. Vi opfordrer alle borgere til at bakke op om denne vigtige sag.

Vi synes, at det for Dragør er ærgerligt, at liste T har valgt at stå uden for dette vigtige samarbejde. Vi mener, at Dragør står stærkere, når vi arbejder sammen, og vi håber, at de vil genoverveje deres position.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Mia Tang

Martin Wood Petersen

Theis Guldbech

Jan Madsen

Trine Søe

Det Konservativt Folkeparti

Nicolaj Bertel Riber

Ole Hansen

Socialdemokratiet

Helle Barth

Henrik Kjærsvold-Niclasen

Venstre

Lisbeth Dam Larsen

Moderaterne

Flemming Blønd

Sydamagerlisten