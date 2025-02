Store Magleby Skole skal have ny skoleleder

Her ses Jens Nelleman Charpentier (til højre), skoleleder for Store Magleby Skole, da han skød naturvidenskabsfestivalen i gang i efteråret 2024. Arkivfoto: Kirsten Marie Juel Jensen

Fra den 1. marts er Jens Nelleman Charpentier ikke længere skoleleder på Store Magleby Skole.

Han har sagt sin stilling op, da han har fået tilbudt og sagt ja til en stilling som skoleleder ved en folkeskole i Roskilde Kommune.

Jens Nelleman Charpentier har været leder for Store Magleby Skole i ni år, men nu skal der altså findes en ny til at stå i spidsen for skolen.

»Det har ikke været en nem beslutning, hvilket især handler om mødet med skolens elever (jeres børn) hver dag – og ikke mindst det samarbejde, der er om denne fantastiske skole med skolens medarbejdere og jer forældre,« skriver han i en fællesbesked til skolens forældre på Aula.

»Jeg håber, at I sammen med skolens ledelse og medarbejdere vil fortsætte med at have et godt samarbejde om både jeres eget barn, men især fællesskabet på og omkring skolen – i den ånd, at alle på skolen og omkring skolen kun har én fælles interesse, nemlig at skabe den bedst mulige skoledag for alle elever,« skriver han videre.