Grøn trepart og Dragør Kommune

Den 1. februar markerede en vigtig milepæl i kommunernes arbejde med den grønne trepart, da de 23 lokale treparter blev nedsat.

Initiativet med de grønne lokale treparter er afgørende for at kunne omsætte de ambitiøse grønne mål til konkrete forandringer i vores lokalsamfund. Helt konkret er opgaven, at CO₂-udledningen skal nedbringes, og iltsvindet i de indre farvande og fjorde skal bremses.

Derfor er de grønne mål defineret som mere skov, renere indre farvande og fjorde samt mere biodiversitet.

Dragør Kommune deltager i to lokale treparter – Køge Bugt og Øresund. I den sidste er Holbæk Kommune udpeget som ankerkommune for det kommunale samarbejde.

Jeg hopper af begejstring over at være udpeget af kommunalbestyrelsen til at repræsentere Dragør Kommune i den trepart, som hedder Vandoplandet Øresund, og jeg glæder mig til at løse klimaopgaven.

Hvad skal de grønne treparter så arbejde med? Der er tale om en kæmpestor og kompleks opgave, da ti procent af Danmark skal ændres til mere natur.

Kommunerne har fået en central opgave med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningen og skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner, som vil bidrage til forbedrede vilkår for biodiversiteten og naturen.

Der er helt grundlæggende tre primære omdrejningspunkter, når der udarbejdes omlægningsplaner – nemlig vand, jord og skovrejsning. Og vi får travlt, da omlægningsplanerne skal være klar inden udgangen af 2025, og det kræver en betydelig indsats fra alle de involverede parter (lokalpolitikere, naturorganisationer og lokale landmænd).

Men der er ingen tvivl om, at planerne får skelsættende betydning for vores natur og den verden, vi efterlader til kommende generationer.

Med venlig hilsen

Helle Barth (V)

Formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget