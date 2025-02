Kommunen får 30 millioner uventede kroner i kassen

Dragør Kommune står stærkt økonomisk ved afslutningen af 2024 med en kassebeholdning på 147,3 millioner kroner – langt over flertallets vedtagne målsætning på 50 millioner kroner. I hvert fald, hvis prognosen for regnskabsåret, der blev fremsat i november, holder stik.

Ifølge prognosen har Dragør kommune i 2024 brugt 30,3 millioner kroner mindre på driften end planlagt, hvilket svarer til tre procent af budgettet.

Men selvom tallene ville være imponerende for en virksomhed, deler de politikerne. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde diskuterede medlemmerne, om mindreforbruget er et udtryk for ansvarlig økonomistyring eller en svigtet prioritering af borgernes behov.

De største mindreforbrug findes på områder som borger- og socialindsatser (14 millioner kroner), sundhed og pleje (9,2 millioner kroner) samt dagtilbud (3,7 millioner kroner).

Konstitutionspartierne roser økonomien som sund og velstyret, mens specielt liste T kritiserer, at det lykkedes at ramme 30 millioner kroner forkert, og at borgernes penge ikke går til borgernes velfærd.

