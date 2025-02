Morgenfriske teenagere belønnes i en sur tid

Vintermørke, regnvejr og temperaturer lige over frysepunktet: Danske morgener i slutningen af januar er ikke særligt charmerende.

Det ved man godt hos Rådet for Sikker Trafik, der har døbt uge fem »den sureste uge«. Derfor har rådet udvalgt denne uge til at gøre noget ekstra for landets mange skolepatruljer, der helt frivilligt hele skoleåret trodser regn og blæst og møder før klokken otte for at sørge for, at deres skolekammerater kommer sikkert frem.

Skolepatruljer landet over samledes over Zoom torsdag morgen. Foto: Freja Bundvad.

Derfor inviterede Rådet for Sikker Trafik til Det sureste show – et online lodtrækningsshow med quiz, præmier og underholdning. I vaskeægte skolepatruljestil fandt det sted tidligt om morgenen, og på Store Magleby Skole betød det fælles morgenmad for alle skolepatruljer.

Rart at hjælpe

Carl Stampe Jensen, Gustav Mather og Clara Gabs Mikkelsen, alle på 13 år, er tre af de i alt 21 elever fra Store Magleby Skole, som man kan møde i vejkrydset inden skoletid. Og ingen af de tre har noget problem med at stå tidligt op og iføre sig refleksvestene.

»Jeg meldte mig til, fordi jeg godt ville prøve noget nyt i stedet for bare at komme i skole og sidde på telefonen. Det er sjovt at komme ud og hjælpe de små børn med at komme over vejen,« fortæller Carl Stampe Jensen.

Selvom de fleste morgener forløber uden problemer, skal man holde tungen lige i munden i visse situationer. Der er især ét af fodgængerfelterne, som kræver, at man er ekstra opmærksom.

Gustav Mather (til venstre), Carl Stampe Jensen og Clara Gabs Mikkelsen (til højre) står gerne op lidt tidligere for at hjælpe til i trafikken. Foto: Freja Bundvad.

»Ved busstoppestedet på den modsatte side af rådhuset skal man virkelig holde øje, fordi der kan komme biler forfra og fra siden af samtidig. Man skal kigge i alle retninger, især hvis der er biler, der svinger. Nogle bilister er gode til at holde tilbage, men andre kan komme meget tæt på,« forklarer Gustav Mather.

Der er forskel på, hvor risikovillige fodgængerne er, fortæller de. Derfor kan det som skolepatrulje være svært at vurdere, hvem der tager chancen, selvom det snart bliver rødt, eller venter de til næste gang, lyset skifter?

»Det er svært at vide, hvornår folk vil gå over, især hvis de står og snakker eller tøver. Man skal være klar på at tage hurtige beslutninger,« siger Clara Gabs Mikkelsen.

Bustur til Tyskland

Morgenshowet og den fælles morgenmad på en grå vintermorgen er ikke den eneste belønning, de får i løbet af skoleåret. Til foråret er alle landets skolepatruljer nemlig inviteret på en dagstur med bus til forlystelsesparken Hansa-Park i Tyskland.

»Jeg glæder mig rigtig meget, selvom vi skal tidligt op. Vi skal køre klokken fem om morgenen,« siger Clara Gabs Mikkelsen.

»Det bliver en sjov dag. Jeg glæder mig også til busturen. Sådan en bus fyldt med skolebørn bliver ret sjovt,« mener Gustav Mather.