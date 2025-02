Hvad drømmer børn i Dragør om?

Ella Svensson drømmer om at få 14 børn og en swimmingpool fyldt med kakaomælk. Foto: Freja Bundvad.

Denne artikel er skrevet af Dragør Nyts børnereporter Laura Videbæk på 13 år, der selv har stået for både interviews og tekst.

Fremtiden er usikker. Der er krig, klimaforandringer og meget mere. Derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad børn i Dragør egentlig drømmer om. For kan man godt drømme, selvom fremtiden er usikker? Det har jeg undersøgt nærmere.

Dragør Nyt har snakket med to piger, som går på Nordstrandskolen. Karla Marshall, som går i 3.E, og Ella Svensson, der går i 0.D. De er gode veninder.

Dyrepasser og fodboldspiller

Hvad drømmer Ella på seks og Karla på ni år om, at fremtiden bringer? Ella fortæller, at hun gerne vil være dyrepasser i zoologisk have. Hun vil gerne være den, der passer på kaninerne.

Karla vil gerne være professionel fodboldspiller. Hun vil gerne spille på landsholdet og spille i Brøndby eller Manchester City.

»Min far siger hele tiden, at jeg er en fodboldkommentator, for jeg snakker hele tiden om fodbold,« griner hun.

Når hun er 39 år, planlægger hun at stoppe som fodboldspiller og blive fodboldkommentator, så måske har hendes far ret.

Karla Marshall drømmer om en karriere som professionel fodboldspiller. Foto: Freja Bundvad.

Karla vil gerne bo i et hus i Dragør med swimmingpool, mens Ella hellere vil bo i en lejlighed i Dragør. Ingen af dem vil altså flytte fra Dragør, og det bliver deres forældre nok glade for.

Ella fortæller, at hendes største drøm er at komme i BonBon-land med sin mand, men uden børn. Men Ella vil også gerne have 14 børn, så det vil også fylde godt i rutsjebanen. Karla vil gerne have to børn.

En usikker verden

Vi fik også talt om fremtidens usikkerhed, for tror Karla og Ella, at verden er blevet et bedre sted, når de er voksne?

Karla fortæller, at hun håber, at der ikke er krig i fremtiden.

»Jeg tror, at landene er nødt til at blive bedre venner,« siger Karla.

Hun har fulgt med i nyhederne og har også et bud på, hvorfor landene ikke er venner.

»Danmark er ikke så gode venner med Rusland, efter at Rusland og Ukraine gik i krig mod hinanden,« fortæller Karla.

Ella har også fulgt med i historietimerne, selvom der måske ikke er så mange af dem i 0. klasse. Hun ved i hvert fald noget om Den Kolde Krig, jerntæppet mellem Øst- og Vesteuropa og Berlinmuren:

»Rusland er ikke venner med Danmark, og Berlin er også uvenner med Rusland, for der var engang en mur i Tyskland, som splittede Tyskland op. Og så havde Rusland noget af Tyskland. Men så blev muren ødelagt, så nu er Rusland sur på Tyskland,« fortæller Ella.

Efter den smøre skulle hun have matematik, så Karla og jeg talte videre.

Svømning og fødselsdage

Karla tror, at hun får et eller to børnebørn og kommer til at forkæle dem en hel masse.

»Jeg tror ikke, at det bliver så svært at lokke noget ud af mig. Jeg tror, at jeg kommer til at sige ret meget »ja« – og give meget chokolade. Sådan er mine bedsteforældre i hvert fald,« fortæller hun.

Hun tror, at hun og hendes lillebror kommer til at være tætte, også når de bliver voksne. Hun håber, at de to kommer til at gå i biografen og komme til hinandens fødselsdage, også selvom der kun er seks dage imellem deres fødselsdage.

Karla har gået til fodbold, siden hun var fem år, og hun spiller højre kant i Dragør Boldklub. Men fodbolden fylder ikke kun for Karla, for både hendes mor, far og lillebror på fire år spiller også fodbold. Som voksen vil hun holde fast i fodbolden, men hun tror også, at hun får en ny interesse:

»Jeg tror, at jeg kommer til at svømme,« lyder det.

Selvom verden er usikker, er der altså masser af drømme og håb for fremtiden hos både Ella og Karla. Og de har også forslag til, hvordan vi skal få det lidt mere fredeligt på denne vidunderlige jordklode. Så jeg tog hjem klogere og mere optimistisk, end da dagen startede.