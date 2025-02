Stor chance til lokalt talent: David debuterer i Formel 4

Danmarks bedste gokartkører de seneste år hedder David Walther.

Det 17-årige talent, der beskriver sig selv som en »Dragør-knægt«, var sidste år fabrikskører for Tony Kart – gokartsportens svar på Ferrari – og har dermed fulgt i hjulsporene på nogle af Danmarks største racernavne.

Nu går drømmen om at køre formelbil i opfyldelse, da han har skrevet kontrakt med det schweiziske team Maffi Racing.

»Jeg havde et fantastisk tilbud fra Tony Kart, der ville have mig i teamet også den kommende sæson,« fortæller David Walther i en pressemeddelelse til Dragør Nyt.

»Det var svært at sige nej til, men da tilbuddet fra Maffi Racing kom, var jeg ikke i tvivl. Desværre ønskede Tony Kart ikke at lade mig deltage for andre,« tilføjer han.

Debut i Spanien og Portugal

Aftalen gælder i første omgang to løb i Formula Winter Series, som er et Formel 4-mesterskab i Spanien og Portugal.

Løbene skal ses som opvarmning til det italienske Formel 4-mesterskab, der starter i maj.

Som de fleste danske racerkørere har David Walther ikke en stor pose penge med hjemmefra. Han har tidligere vundet en udvælgelseskonkurrence, hvor præmien var halvdelen af et årsbudget i Formel 4, men da det ikke lykkedes at finde resten af beløbet inden tidsfristens udløb, gik chancen til en anden.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi mangler at finde budgettet til hele sæsonen, men jeg tror fuldt og fast på, at jeg kan levere et indtryk i første halvdel af sæsonen, der gør det muligt at finde sponsorer,« siger David Walther og fortsætter:

»Nu drejer det sig i første omgang om at komme godt i gang. Målet er at vinde rookie-titlen i det italienske mesterskab.«