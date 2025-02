Historiske pletskud

Foto: Erik Gleie/Historisk Arkiv Dragør.

I Dragør Nyt den 27. juli 1972 stod der på side seks:

»Den hyggelige og idylliske hav­neplads er som sædvanlig ram­men om denne årets fest i gåse­byen.

Danmarks forlystelseskonge, Ar­thur Stefansen, møder op i fine­ste form med sine utallige forly­stelser for såvel børn som voksne.

Dragør Boldklub supplerer dette kæmpetivoli med forskellige bo­der såsom Den store tombola, Blomster-boden, Delikatesse­boden, Tennis-tombolaen, 5-kroners gevinst-hver-gang-tom­bolaen og Børnetombolaen, me­dens DB’s støtteforening Gub­berne allerede i lang tid har skær­pet stemmebåndene for på vanlig strålende vis at optræde som for­sangere for deres navnkundige evighedsmaskine Gubbehjulet.«