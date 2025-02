Varmeberegninger er populære

Fjernvarmepriser

Byhus fra 1810 i den gamle bydel

Huset bliver opvarmet med gasfyr (cirka 20 år gammelt).

Nuværende årligt forbrug på 2400 kubikmeter gas.

De regner med at selvfinansiere fremtidig varmeforsyning.



Beregning:

Naturgas: 31.799 kroner

Fjernvarme: 28.830 kroner



Rækkehus fra 1794 i den gamle bydel

Her bor to personer på 135 kvadratmeter.

Huset bliver opvarmet med varmepumpe (SCOPE 5,0).

Nuværende årligt forbrug på 3964 kilowatttimer el.

De regner ikke med at skifte til fjernvarme.



Beregning:

Varmepumpe: 20.268 kroner

Fjernvarme: 25.700 kroner (ved selvfinansiering)



Hus fra 1842 i den gamle bydel

Her bor en person på 119 kvadratmeter.

Huset bliver opvarmet med gasfyr, som er cirka 20 år.

Nuværende årligt forbrug på 1700 kubikmeter gas.

Regner med at låne penge til eventuelt fjernvarmeanlæg i banken.



Beregning:

Naturgas: 25.674 kroner

Fjernvarme: 23.998 kroner



Rækkehus fra 1958 i Vængerne

Her bor to personer på 90 kvadratmeter.

Huset opvarmes af naturgasfyr fra 2012, luft til luft-varmepumpe fra 2022 og en brændeovn.

Nuværende årligt forbrug på 350 kubikmeter til varmt vand og gulvvarme og 800 kilowatttimer el til rumopvarmning.

Meget usikre på, hvad de skal, og vil skulle låne penge til fjernvarmeanlæg i banken.



Beregning:

Naturgas + varmepumpe: 29.339 kroner

Fjernvarme: 23.230 kroner

Her er beregningen lavet ved at gå ud fra, at varmepumpe og naturgasfyr bidrager ligeligt. Derfor kan resultatet være upræcist.



Rækkehus fra 1913 i den gamle bydel

Her bor to personer på 60 kvadratmeter.

Huset bliver opvarmet med elradiatorer og brændeovn.

Nuværende årligt forbrug på 8412 kilowatttimer til el (som her er både til varme, lys, komfur og vaskemaskine).

Regner med selv at finansiere eventuelt fremtidigt fjernvarmeanlæg.



Beregning:

Ikke mulig i Dragør Fjernvarmes beregner, som ikke har træpillefyr med i sine regneeksempler.



Parcelhus i vængerne fra 1959

Her bor to voksne og to børn på 140 kvadratmeter.

Huset bliver opvarmet med træpillefyr fra 2006 om vinteren og bruger cirka 4500 kilo træpiller om året.

Har derudover luft til vand-vandvarmer til brugsvand.

Er i tvivl om, hvorvidt de vil have fjernvarme, og hvordan anlægget i så fald skal finansieres.



Beregning:

Ikke mulig i Dragør Fjernvarmes beregner, som ikke har elradiatorer med i sine regneeksempler.