Høringer: Borgernes indflydelse i beslutningsprocessen

Høringssvar skal indsendes inden for en fastsat tidsramme. Arkivfoto: Thomas Mose.

Med Dragør Nyts fokus på nærdemokratiet frem til kommunalvalget i november ser vi nu nærmere på de muligheder, man som borger har for at få indflydelse på de politiske beslutninger.

En af de muligheder er ved at tilkendegive sin mening om et forslag under en høring. Høringer er en del af den demokratiske proces i Dragør Kommune, hvor borgerne får mulighed for at give deres besyv med, før der træffes endelige beslutninger.

Hvad er en høring?

En høring giver borgerne og interessenter mulighed for at komme med input til kommunens projekter og planer. Ifølge Toini S. Floris, chefkonsulent og kommunikationsansvarlig i Dragør Kommune, er formålet med høringer at sikre, at politikerne har kendskab til eventuelle bekymringer og modsatrettede interesser, før de træffer beslutninger:

»Borgerne i Dragør Kommune har et lokalt kendskab, som gør høringer særligt hensigtsmæssige i et planlægningsperspektiv. Det er en vigtig del af processen, især ved større planer som kommuneplaner og lokalplaner,« skriver hun i en mail til Dragør Nyt.

For mindre sager, såsom landzonetilladelser og dispensationer, kan kommunen vælge at høre naboer, hvilket kan forhindre potentielle nabokonflikter og afdække relevante forhold, administrationen ikke selv har kendskab til.

Hvordan fungerer processen?

Nogle høringer er lovpligtige, såsom lokalplansforslag, mens andre besluttes politisk. I Dragør Kommune er høringsprocessen ofte mere inkluderende end minimumskravene, da kommunen også benytter borgermøder og workshops.

»Ved sådanne møder får borgerne en bedre og tidligere mulighed for at fremsætte deres ønsker og synspunkter,« forklarer Toini S. Floris.

Efter en høringsperiode på typisk to til fire uger læses høringssvarene først af administrationen, som vurderer, om forslagene kan indarbejdes i projektet. Derefter bliver de sammenfattet i en hvidbog og præsenteret for politikerne, som inddrager dem i deres endelige beslutning.

Kan høringssvar gøre en forskel?

Nogle vil påstå, at høringsprocessen kun er en formalitet – især hvis man som borger har indsendt et høringssvar med forslag, der ikke er blevet lyttet til. Men Dragør Kommune understreger, at høringssvar er en helt central del af beslutningsprocessen, og at de i flere tilfælde har været årsag til, at et beslutningsforslag er blevet ændret.

»Det er ret normalt, at høringer giver anledning til, at projekter eller planer bliver tilpasset eller ændret. Ved større ændringer kan det endda betyde en fornyet høring,« lyder det fra Toini S. Floris.

Dog balancerer kommunen mellem borgernes ønsker og hensyn til økonomi, lovgivning og kommunens overordnede mål.