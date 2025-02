Nye busser i byen: Det siger passagererne

I midten af december skænkede Movia en tidlig julegave til buspendlere mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station. De gamle dieselbusser, der førhen transporterede passagererne på rute 250S, blev erstattet af spritnye elbusser.

Målet var mindre støj, bedre komfort og færre problemer. Men hvad siger passagererne? Dragør Nyt steg på bussen en mandag eftermiddag i januar for at høre dem, om de kan mærke en forskel.

Efter en hurtig spørgerunde fra forsæde til bagsæde kan vi konstatere, at mange passagerer især har bidt mærke i én forandring fra de gamle til de nye busser: Der er langt mindre larm.

Hvor dieselbusserne tidligere brummede og rystede, glider elbusserne langt mindre støjende gennem trafikken.

Fra en af de bagerste pladser lyder der dog en opfordring om at skrue ned for hyletonen, der indikerer, at dørene åbner.

Nul CO2

Den nye bustype har det mundrette navn BYD eBus B13 og er produceret af den kinesiske virksomhed BYD, der specialiserer sig i produktion af elektriske køretøjer og batteriteknologi.

Hver bus er 13,3 meter lang, to en halv meter bred og 3,3 meter høj. Den kan bære næsten fem tons og har plads til 39 siddende passagerer og 30 stående.

Busserne udleder ingen CO2 eller forurenende partikler og kan køre op til 450 kilometer på en opladning. Det svarer til 14 ture mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station.

Ved to udvalgte vinduespladser er der placeret et par knager, man kan hænge sit overtøj på. Foto: Freja Bundvad.

Movia har udliciteret driften af busserne på ruten til den private busoperatør Umove, der fortæller, at man typisk oplader alle busser én gang i døgnet – om natten – medmindre der har været en »ikke planlagt hændelse« i løbet af dagen, der kræver ekstra opladning.

Alle busser kommer som regel hjem på anlægget med ti til 15 procent strøm tilbage på batteriet, og så tager det mellem to en halv og tre timer i ladestanderen, før batteriet er fuldt opladt igen.

Tænker ikke over det

Skiftet fra diesel til el har ikke påvirket alle pendlere. Louise Lacoppidan bor i Dragør og arbejder i Tårnby. To dage om ugen rejser hun med 250S til og fra arbejde. Louise Lacoppidan har noteret, at hendes sædvanlige bus har skiftet udseende, men det er ikke noget, hun har tænkt nærmere over.

»Jeg lægger faktisk ikke rigtig mærke til det. Jeg sætter mig bare ind og venter på, at jeg skal af igen,« forklarer hun.

Hvis det stod til Louise, måtte 250S godt udelade Møllegade-Krudttårnsvej-Søndre Strandvej-sløjfen og i stedet køre ad Kirkevej mellem Store Magleby og Dragør. Foto: Freja Bundvad.

Stor forskel

Tidligere var det lidt af et lotteri, om bussen var kølig om sommeren eller varm om vinteren. Kun en tredjedel af de gamle busser på linjen havde et klimaanlæg, men nu er der aircondition i alle busser, og selvom en enkelt passager godt vil have den et par grader i vejret, er de fleste begejstrede for temperaturen i bussen.

»Det betyder meget, at der er aircondition, og at man kan oplade sin telefon. Der er stor forskel fra de gamle til de nye busser,« fortæller Jannie Bosse, der bruger rigtig meget tid i et af de blå bussæder.

Jannie Bosse tilbringer flere timer i 250S hver dag. Foto: Freja Bundvad.

Fem dage om ugen tager hun 250S fra sit hjem i Dragør til Københavns nordvestkvarter, hvor hun arbejder som social- og sundhedsassistent.

»Det er lang tid at bruge i en bus. Så det er rart, at de har fået en opgradering,« siger hun.

En medpassager indskyder, at det ikke kun er pendlerne, der er begejstrede for den nye bus. Han har lagt mærke til, at chaufførerne også virker gladere for at passe deres arbejde end tidligere.

Alt i alt lader det til, at BYD eBus B13 har fundet sig til rette på vejene, og at passagererne har fundet sig til rette i bussen.