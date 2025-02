Brev om kystbeskyttelse er sendt afsted til ministre

Kommunalbestyrelsen har sendt henvendelsen afsted for at gøre opmærksom på Dragørs behov for kystsikring. Arkivfoto: Kirsten Marie Juul Jensen.

Dragørs kommunalbestyrelse besluttede på et ekstraordinært møde tirsdag den 4. februar at sende en officiel henvendelse til transportminister Thomas Danielsen og miljøminister Magnus Heunicke vedrørende stormflodsbeskyttelse i hovedstadsområdet.

Sund & Bælt har på vegne af Transportministeriet igangsat miljøkonsekvensvurderinger af muligheden for at etablere diger bag om Dragør som en del af den overordnede stormflodsplan for København. Digerne kommer blandt andet til at ligge i en del af Store Magleby. Men deres formål vil være at beskytte lufthavnen og anden infrastruktur mod oversvømmelser – og ikke beboerne i Dragør Kommune.



Dragør er også i færd med at undersøge mulighederne for at etablere sin egen kystsikring, men Sund & Bælts udmelding har skabt bekymring blandt flere af kommunalbestyrelsens medlemmer, der ønsker at sikre, at byen bliver en del af den fælles løsning for stormflodsbeskyttelse.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har derfor sendt et brev til de to ministre med overskriften »Husk Dragør i den fælles stormflodsbeskyttelse af Københavnsområdet«.

Udsat i første omgang

Beslutningen om at sende brevet til transportministeren og miljøministeren blev i første omgang udsat, fordi anbefalingen fra Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) ikke var blevet udsendt senest fire hverdage før kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2025.

Derfor kunne sagen ikke behandles og blev i stedet taget op igen den 4. februar.

Fire centrale punkter

I brevet understreger Kenneth Gøtterup fire specifikke områder, kommunen ser som afgørende i stormflodsbeskyttelsen:

Hurtig implementering af kystbeskyttelse: De mest udsatte strækninger bør sikres først, og Sund & Bælt bør spille en central rolle i både anlægsfasen og myndighedsbehandlingen, herunder Natura 2000-hensyn.

De mest udsatte strækninger bør sikres først, og Sund & Bælt bør spille en central rolle i både anlægsfasen og myndighedsbehandlingen, herunder Natura 2000-hensyn. Adaptive løsninger: Kystbeskyttelsen skal kunne udbygges i takt med, at havspejlet stiger, så løsningerne forbliver effektive på længere sigt.

Kystbeskyttelsen skal kunne udbygges i takt med, at havspejlet stiger, så løsningerne forbliver effektive på længere sigt. Bidragsfordeling: Der ønskes en retfærdig fordeling af omkostningerne, så det ikke kun er Dragør-borgerne, der skal betale, men at der tages højde for beskyttelse af hele hovedstaden, herunder lufthavnen og anden kritisk infrastruktur.

Der ønskes en retfærdig fordeling af omkostningerne, så det ikke kun er Dragør-borgerne, der skal betale, men at der tages højde for beskyttelse af hele hovedstaden, herunder lufthavnen og anden kritisk infrastruktur. Økonomiske rammer: Kommunale udgifter til kystbeskyttelse bør fritages fra anlægsloftet, og kommunens lånemuligheder bør forbedres, så finansieringen bliver mere fleksibel.

Liste T stemte imod

Mens størstedelen af kommunalbestyrelsens medlemmer bakkede op om at sende brevet, modsatte liste T’s medlemmer sig.

Liste T mente, at beslutningsgrundlaget var utilstrækkeligt, og man kritiserede borgmesteren for ikke at have oplyst kommunalbestyrelsen og borgerne om de økonomiske konsekvenser af at indgå i den statslige løsning.

»Dragør Kommunes deltagelse vil resultere i en ekstremt dyr løsning, som i værste fald først står færdig i 2060,« sagde Peter Læssøe (T). Han mener, at Dragør i stedet bør iværksætte sin egen kystsikringsplan.

Beslutningen om at sende brevet blev dog på trods af protesterne vedtaget med 12 stemmer for (A, C, L, M og V) og tre stemmer imod (T).

Sund & Bælt har oplyst, at forundersøgelsesrapporten om stormflodsbeskyttelse forventes offentliggjort i begyndelsen af 2025. Først herefter vil den egentlige projektering og miljøvurdering blive sat i gang.