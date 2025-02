Fjernvarme eller hvad?

Jeg blev meget begejstret for det indlæg, som Niels Hjort skrev i Dragør Nyt den 22. januar.

Niels Hjort mener – så vidt jeg kan forstå – at hvis vi får fjernvarme, vil vi være nødt til at bruge høstede træer langvejsfra. Ja, mange træer kommer sågar helt fra urskove i Sydamerika, har jeg hørt. Det er skrækkeligt dyrt og sender store mængder CO₂ lige op i atmosfæren.

Niels Hjort skriver, at man arbejder hårdt på at fjerne en del af CO₂ fra røgen, men det har lange udsigter.

Biogasanlæg er afgjort en bedre løsning end fjernvarme. Så skal vi nemlig ikke grave alle de brolagte gader og stræder op. Vi kan faktisk bruge de rør, vi anvender nu til naturgassen. Det er klart en kæmpe fordel.

Vi slipper i hvert fald for en masse ælte og larm, støv og rod.

Men er vores madrester og tangen, der skyller op på strandene, alt haveaffald og så videre nok? Jeg er bange for, at vi stadigvæk skal købe træer, der hentes langt fra Danmark, hvis vi får et biogasanlæg.

Alle skove på kloden er vigtige – både til at lagre CO₂ og for biodiversiteten. Overalt på jorden er der kæmpestore skovbrande, som desværre er nærmest umulige at standse – se for eksempel i Canada.

Det er åbenlyst, at vi må og skal plante flere skove. Vi bruger bunker af træ. Heldigvis bliver vi bedre og bedre til genbrug. Jeg håber, at det bliver ved.

Hvad hjælper det, at vi planter mere skov i Danmark, når der samtidig fældes træer i oversøiske lande, som derefter sejles til Danmark på store fragtskibe, som jo forurener allermest? Alle ved, at urskoven er Jordens lunger.

Det er allerede afgjort, at ligegyldigt hvad der sker, så lukker kommunen for gassen i Dragør i 2035. Vi har derfor masser af tid til at tænke os godt om.

Jeg er overbevist om, at der arbejdes på mange epokegørende projekter lige nu – både i Danmark og i mange andre lande verden over, som er værd at vente på.

Jeg så for eksempel en meget spændende udsendelse i tv for kort tid siden. Den hed »Milliardærens drøm« med Mikkel Vestergaard Fransen. Han har investeret mange millioner på sin idé, der ser ud til at blive banebrydende.

Hans arbejde foregår i Mexicos ørken. Han sender kæmpestore platforme op i stratosfæren. Her er der optimale forhold til at udvinde solenergi, da platformene ikke bliver påvirket af vejret på Jorden. De er nemlig stationære. Det ser utrolig lovende ud.

Det kan for eksempel betyde, at vi kan blive helt fri for de kæmpe arealer ude i vores smukke land, som er dækket af solcelleanlæg. I stedet for dem kan vi plante flere træer, der både gavner biodiversiteten og lagring af CO₂. Det er ovenikøbet betydeligt smukkere at se på.

Jeg vil foreløbelig sige nej tak til både fjernvarme og et biogasanlæg. Jeg tror, vi vil fortryde at sige ja. For en gangs skyld vil jeg gerne vente og se, hvad fremtiden bringer.

Jeg vil helst beholde mit gasfyr lidt endnu og supplere med varmepumpe. Tanken om, at alle brostenene i den gamle by skal tages op og ligge i kæmpebunker rundt i byen, og at alle gasrørene skal graves op og vel smides væk, er ikke rar. Det er et kæmpe spild.

Der ryger sikkert også adskillige tv-kabler med i købet. Det kan selvfølgelig også ske det, at alle rotterne pibler op i gaderne og ind i husene? Det er ikke til at holde ud at tænke på al den støj, støv, rod og ælte, vi skal leve i – og hvor længe?

Så vidt jeg ved, skal arbejdet ovenikøbet starte i det gamle Dragør. Det er en rigtigt dårlig idé. Turisterne vil blive skræmt langt væk, for det er jo netop den gamle by, de gerne vil opleve. Det er i gamle Dragør og i Vængerne tæt på vandet, hvor der er allerstørst sandsynlighed for, at grundvandet står for højt.

I flere kommuner har der været store problemer med netop det. Jeg går dog ud fra, at det er undersøgt, før kommunen besluttede sig for fjernvarme. Hvis det alligevel skulle vise sig, at grundvandet er for højt, skal jorden drænes, før man kan gå i gang.

Det larmer garanteret også, det vil også tage lang tid, og det vil koste os endnu flere penge. Hvordan skal vi egentligt holde varmen og få andet end iskolde bade, så længe arbejdet står på?

Dragør er en af de dyreste kommuner i landet at bo i. Ejendomskattene er urimelig høje. Ganske vist bor vi et usædvanligt smukt sted. Det kniber dog efterhånden med andre goder.

Dragørs gamle by minder mere og mere om udkantsdanmark. Vi har for eksempel ingen dagligvarebutik, apoteket er flyttet, der er ingen grønt- og frugthandel, boghandel, ostehandler og så videre.

Det er hårdt for de mennesker, der af en eller anden grund ikke kan gå ret langt. Mange handler på nettet eller der, hvor de arbejder. Heldigvis har vi nogle få busser, men de kører gevaldige omveje for at få alle med.

Der er ikke langt fra København til Dragør, men turen tager tit lang tid. Myldretid i lange baner. Mange familier har to biler, så hverdagen kan hænge sammen.

Der er ingen metro til og fra Dragør. Vi bor på den forkerte side af lufthavnen. Til gengæld sender flyene masser af giftige partikler ned over os, som vi indånder.

Det vil nok kun blive sværere at sælge husene til de høje priser fremover. Lad os i stedet for fjernvarme bruge pengene til at bygge nogle højere og bredere diger, der kan beskytte os og gøre os trygge, når næste stormflod rammer vores dejlige by. Kan man det?

På trods af alt hvad jeg har skrevet, så elsker jeg at bo her i Dragør. Folk kommer hinanden ved. Jeg kender så uendeligt mange dejlige mennesker her i gamle Dragør.

Det er trods alt det vigtigste.

Med venlig hilsen

Birgit Piculell

Bodestræde 8