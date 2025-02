Hvad mener politikerne om ældreområdet? Ældrerådet inviterer til debat

Alle er velkomne til debatmødet på Wiedergården. Genrefoto: Signelements.

Tirsdag den 18. februar klokken 15.30 inviterer Ældrerådet i Dragør til debatmøde i salen på Wiedergården.

Her får borgerne mulighed for at høre, hvad de lokale politikere mener om ældreområdet – og ikke mindst få svar på de spørgsmål, der optager mange.

Hvad skal der ske?

De politiske partier, der i skrivende stund stiller op til kommunalvalget i november, vil præsentere deres planer for ældreområdet i Dragør. Sundhedsreformen og den kommende ældrereform er blandt de store emner, men også mere konkrete spørgsmål som boligforhold, hjemmehjælp og helhedspleje er på dagsordenen.

Der vil blandt andet blive sat fokus på, om der er nok plejehjemspladser på Enggården, og om stedet bør omdannes til et lokalplejehjem. Behovet for flere midlertidige pladser og en mere sammenhængende indsats i hjemmeplejen vil også blive diskuteret.

Derudover vil mødet tage fat på den nye sundheds- og ældrelov med fokus på ældres ret til selvbestemmelse og frit valg af leverandør.

Sundhedsrådets rolle og samspillet med Region Øst er også et vigtigt punkt, når det gælder bedre koordinering af sundhedsydelserne i kommunen.

»Der er nok at tage fat på, og vi opfordrer derfor alle interesserede til at møde op og deltage i debatten. Da der formentlig er mange, der sidder tilbage med spørgsmål til emnerne, er det en oplagt mulighed for at få indblik i partiernes planer og samtidig stille spørgsmål til de beslutningstagere, der har indflydelse på vores hverdag,« lyder det fra Arne Kindler fra Ældrerådet i Dragør.

