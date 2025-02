Plask, pust og stramme kraver: Redningsveste blev sat på prøve

Dragør Motorbådsklub fik afprøvet deres selvoppustelige redningsveste. Foto: Privat.

Selvom bådene ligger på land om vinteren, fandt flere medlemmer af Dragør Motorbådsklub en god anledning til at samles tirsdag den 4. februar. Mellem klokken 17 og 18 havde de reserveret et bassin i Dragør Svømmehal, hvor de skulle afprøve deres redningsveste.

Når man sejler, er det lovpligtigt at have redningsveste med til alle ombord. De klassiske orange redningsveste fylder dog en del, og derfor har mange af Dragør Motorbådsklubs medlemmer investeret i selvoppustelige veste, der automatisk bliver fyldt med luft, når de kommer i kontakt med vand.

De selvoppustelige redningsveste fungerer lidt ligesom de populære Hövding-cykelhjelme, der aktiveres ved et fald. Redningsvestene blæses op, når de bliver våde. De er udstyret med en salttablet, der opløses i vand, udløser en CO₂-patron og dermed fylder redningsvesten med luft.

Artiklen fortsætter efter billedet.

I vinterhalvåret arrangerer motorbådsklubben fælles aktiviteter som bowling, fællesspisning og foredrag. Foto: Privat.

CO₂-patronerne skal udskiftes hvert andet år for at leve op til lovkravene. Da ingen af dem før havde været udløst, benyttede medlemmerne chancen for at teste dem i vandet.

»Mange af os har haft vores veste i næsten ti år, men ingen har prøvet oplevelsen, når de blæser sig op. Så når patronerne alligevel skal skiftes, kan vi da lige teste dem inden,« fortæller Søren Jensen fra Dragør Motorbådsklub.

Vestene blev sat på prøve

15 klubmedlemmer iførte sig de oppustelige veste og sprang i vandet i Dragør Svømmehal.

»Den ældste redningsvest, vi havde med, var udløbet i 2016, og resten var tre til fem år for gamle. Men de virkede, og det er skønt at gå ind i en ny sæson med veste, der er tjekket,« fortæller Søren Jensen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Søren Jensen var glad for endelig at få bekræftet, at hans redningsvest virker. Foto: Privat.

Det kom bag på dem, hvor højt det lød, når patronen gik af, og vesten pustede sig op. Og det var også en overraskelse, hvor stramt vestene sad om halsen.

»Det var en sjov oplevelse at prøve at svømme i dem, og alt i alt var det godt at prøve dem af i svømmehallen og ikke på åbent vand,« fortæller Søren Jensen.

Efter en times plasken og fri leg iført de oppustelige redningsveste fik klubben besøg fra den lokale virksomhed BUE-NET, der sælger båd- og fiskeudstyr. De fortalte om love og regler omkring redningsveste og hjalp med at samle vestene igen, så de er klar til at komme med i bådene til foråret.

Dragør Motorbådsklub har 226 medlemmer og har klublokale i Tolderen ved havnen og et værkstedsskur i skurbyen. Både sommer og vinter er der arrangementer.